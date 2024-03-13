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短片：在家自製廚餘桶　無臭儲廚餘可作肥料 (08:54)

在家自製廚餘桶　無臭儲廚餘可當肥料用（採訪、剪接：黃子希　拍攝：陳展熙）

政府8月將實施垃圾徵費，目前很多屋苑尚未有智能廚餘機相關熱點: 逾40屋邨設智能廚餘機一文睇］，市民欲回收廚餘可能須前往鄰近屋邨，惟若不是每日回收，累積廚餘放在家或會發臭。市民既想「減廢」又不想日日拿廚餘去附近屋邨，可以怎樣做？

廚餘回收推廣組織「零剩研究所」共同創辦人覃必添（Timmy）接受明報電子平台組訪問，親自示範製作家用廚餘桶，又講解放「發酵菌（波卡西粉）」入廚餘桶方法，一個桶一般可放一家四口約半個月廚餘，過程無臭味。廚餘經過時間發酵後，可製成肥料，自用或送予本地農夫；剩下的廚餘則可倒入智能廚餘機。

常見可放進發酵桶的廚餘種類：

  • 蛋殼
  • 果皮
  • 咖啡渣或茶渣
  • 肉類

不宜放入發酵桶的廚餘種類：

  • 肉類骨頭
  • 海鮮、貝殼類硬殼
  • 堅硬果皮及大粒果核（如：榴槤殼、牛油果核

註：若想將發酵後廚餘製成肥料，則肉類經油或鹽煮食處理的廚餘均不能放進桶。

廚餘發酵成肥料步驟：

1.廚餘放滿桶後，密封膠桶3星期、廚餘會變成半熟成堆肥。

2.在膠桶加入相同分量泥土（如需要可轉用更大的膠桶），密封或開蓋發酵一星期，成為熟成堆肥；

挖開農田泥土，將半熟成堆肥直接倒於泥土下，待一周後可用來種植。

採訪、剪接：黃子希　拍攝：陳展熙

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