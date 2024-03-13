短片：在家自製廚餘桶　無臭儲廚餘可作肥料 (08:54)

廚餘回收推廣組織「零剩研究所」共同創辦人覃必添（Timmy）接受明報電子平台組訪問，親自示範製作家用廚餘桶，又講解放「發酵菌（波卡西粉）」入廚餘桶方法，一個桶一般可放一家四口約半個月廚餘，過程無臭味。廚餘經過時間發酵後，可製成肥料，自用或送予本地農夫；剩下的廚餘則可倒入智能廚餘機。

常見可放進發酵桶的廚餘種類：

菜

蛋殼

果皮

咖啡渣或茶渣

肉類

不宜放入發酵桶的廚餘種類：

肉類骨頭

海鮮、貝殼類硬殼

堅硬果皮及大粒果核（如：榴槤殼、牛油果核 ）

註：若想將發酵後廚餘製成肥料，則肉類、經油或鹽煮食處理的廚餘均不能放進桶。

廚餘發酵成肥料步驟：

1.廚餘放滿桶後，密封膠桶3星期、廚餘會變成半熟成堆肥。

2.在膠桶加入相同分量泥土（如需要可轉用更大的膠桶），密封或開蓋發酵一星期，成為熟成堆肥；

或

挖開農田泥土，將半熟成堆肥直接倒於泥土下，待一周後可用來種植。

採訪、剪接：黃子希 拍攝：陳展熙

廚餘回收 實用資訊：

所有廚餘可回收？一文教分類：湯水、大骨頭、榴槤殼不能回收

廚餘骨料製磚頭 減廢兼減碳排放

回收 實用資訊：

短片：乾淨回收好容易 處理回收物教學

衣物鞋履食品回收點一覽

「綠在區區」逾40個環保站便利點一覽【附回收互動地圖連結】

圖看9類可回收物 玻璃樽除蓋清洗 血壓計、電動牙刷不宜回收【附回收分類名單、回收點地圖連結】

舒心回收7貼士

逾40屋邨設智能廚餘機 一文睇用法、地點