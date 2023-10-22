廚餘回收｜逾40屋邨設智能廚餘機　一文睇用法、地點、換禮品詳情 (11:51)

落樓下即可回收廚餘？公共屋邨廚餘收集試驗計劃去年10月展開，全港至今約49個地點設有智能回收桶（又稱智能廚餘機），用於收集廚餘。收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，產生能源和堆肥。「綠綠賞」會員可使用廚餘機之餘，還可以儲積分換禮物。本文整理使用方法、地點，以及積分換禮品詳情。
智能廚餘機用法
掃描「綠綠賞」會員二維碼，頂蓋自動打開，即可將廚餘放進回收桶。當放進回收桶的廚餘重逾100克，頂蓋會在20秒後自動蓋上。
智能廚餘機地點（截至2023年10月17日）
港島：石排灣邨，堅尼地城觀龍樓，柴灣連翠邨、杏花邨、翠環邨、漁灣邨
九龍：紅磡都會軒，綠在深水埗，啟德德朗邨，牛頭角上邨、坪石邨、彩德邨，觀塘麗港城三期，秀茂坪南邨，黃大仙采頤花園，慈雲山慈康邨，將軍澳Capri、尚德邨、The Parkside、Monterey、慧安園、新都城1期、Savannah、東港城、坑口邨、峻瀅、峻瀅II
新界：沙田新城市廣場3期（住宅）、帝堡城、玖瓏山，火炭駿洋邨，荃灣荃威花園，馬鞍山新港城1-4期、利安邨，大埔大元邨，東涌東環、逸東（二）邨，葵涌華景山莊、安蔭邨，屯門恒順園、安定邨、富泰邨、欣田邨，上水清河邨、皇府山，粉嶺皇后山邨，天水圍麗湖居、天恒邨，深井縉皇居
積分換禮品詳情
回收廚餘可累積「綠綠賞」積分，在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點，兌換日用品或食品，例如麵、米、芥花籽油等。【換禮品地點、禮品兌換表】
回收 其他實用資訊：
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