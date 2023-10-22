廚餘回收｜逾40屋邨設智能廚餘機　一文睇用法、地點、換禮品詳情 (11:51)

落樓下即可回收廚餘？公共屋邨廚餘收集試驗計劃去年10月展開，全港至今約49個地點設有智能回收桶（又稱智能廚餘機），用於收集廚餘。收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心，產生能源和堆肥。「綠綠賞」會員可使用廚餘機之餘，還可以儲積分換禮物。本文整理使用方法、地點，以及積分換禮品詳情。