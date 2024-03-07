米芝蓮2024｜米芝蓮必比登推介出爐　香港7食肆新入選　包括祥興記、文苑飯莊、生記滷味【附港澳77上榜食肆名單】 (12:51)

7間新入選米芝蓮必比登推介的香港食肆

1. Ăn Chơi是由夫妻檔經營的越南菜，菜單以越南小吃為主，其越南粉每天轉換地域風格，菜式姜公呂望烤魚在傳統上加以改良，以比目魚配自製發酵魚醬，風味獨特。

2. 祥興記（尖沙嘴）以生煎包聞名的外賣店，設招牌、鮮蝦、麻辣、蟹粉等口味，皮薄餡滿、鮮美可口。

3. Little Napoli主打意大利菜，食材均進口自老闆家鄉意大利拿坡里。傳統薄餅即點即製，經意大利進口的石窯400°C高溫烤烘，餅皮香脆，餡料多汁美味，其中Margherita和微辣的Vesuviana口味較受歡迎。

4. 文苑飯莊主打傳統粵菜，位於隱蔽的屋苑商場但仍吸引眾多捧場客，除了燒味、點心、海鮮，也提供蛇羹和煲仔飯等時令菜式。金牌小炒王選用特大蝦乾、櫻花蝦和蝦球等，口感豐富且鑊氣十足。

5. 生記創立於1976年，主打傳統粵菜，2024初搬遷後再度入選，扎實的烹調功夫令人回味無窮，其招牌古法鹽焗雞、上湯枸杞浸豬膶、家鄉缽仔焗魚腸等每天限量供應。

6. 生記滷味（西環）是1998年開業的潮州滷水店，選用來自潮州的穀飼獅頭鵝，陳年滷水則加了十數種香料，醇厚甘香。店家每日放入掌、翼、肝、腸、腎等部位慢火浸透入味，招牌鵝肉肉質緊緻，肉香十足。

7. 兩姊妹涼皮有限公司（旺角）提供多款川味小吃，自2023年底搬遷後再入選，招牌涼皮冰涼透心，配搭青瓜絲、芫荽、花生碎及秘製辣醋，香辣可口，其脆辣蓮藕丁也大受歡迎。