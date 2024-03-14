米芝蓮2024｜《香港澳門米芝蓮指南2024》三星、二星、一星完整名單 (12:34)

米芝蓮今日（14日）在澳門公布《香港澳門米芝蓮指南2024》，有95家餐廳入選，其中三星餐廳有9家，二星餐廳有18家，一星餐廳共有68家上榜。以下是2024入選星級餐廳完整名單。（採訪：陳凱雯、黃子希）