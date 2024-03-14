米芝蓮2024｜《香港澳門米芝蓮指南2024》三星、二星、一星完整名單 (12:34)

米芝蓮今日（14日）在澳門公布《香港澳門米芝蓮指南2024》，有95家餐廳入選，其中三星餐廳有9家，二星餐廳有18家，一星餐廳共有68家上榜。以下是2024入選星級餐廳完整名單。（採訪：陳凱雯、黃子希）
米芝蓮三星名單：
．8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana（中環）
．Caprice
．L'Atelier de Joël Robuchon
．志魂
．富臨飯店
．唐閣
．旅
．譽瓏軒（澳門）
．天巢法國餐廳（澳門）
米芝蓮二星（**為一星晉升二星餐廳）：
．Noi**
．淮揚曉宴**（澳門）
．Amber
．Arbor
．龍景軒
．Octavium
．營致會館
．Tate
．L'Envol
．天龍軒
．泓（澳門）
．廚魔
．潤
．麗晶軒
．杜卡斯（澳門）
．風味居（澳門）
．永利軒（澳門）
．8餐廳（澳門）
米芝蓮一星名單（*為新上榜）：
．Cristal Room by Anne-Sophie Pic*（中環置地廣場）
．Feuille*（中環）
．Mora摩*（上環）
．Racines*（上環）
．彤福軒*（尖沙嘴）
．譚卉*（澳門永利皇宮）
．鮨金悅*（澳門新濠天地）
．Andō
．Arcane
．Beefbar
．Belon
．Duddell's都爹利會館
．Zest by Konishi
．Hansik Goo
．Louise
．文華廳
．文華扒房+酒吧
．Mono
．New Punjab Club
．Ryota Kappou Modern
．鮨‧齋藤
．Vea
．Whey
．一樂燒鵝（中環）
．Yardbird
．瑞兆
．萬豪金殿
．珀翠
．夏宮
．福臨門（灣仔）
．甘牌燒鵝
．留園雅敘
．新同樂
．逸東軒
．家全七福
．Takumi by Daisuke Mori
．新榮記
．甬府
．浙江軒
．Roganic
．何洪記（銅鑼灣）
．彭慶記
．I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒
．Chaat
．ÉPURE
．富豪
．Gaddi's 吉地士
．御寶軒（尖沙嘴）
．香宮
．嘉麟樓
．Sushi Wadatsumi
．Tosca di Angelo
．夜上海（尖沙嘴）
．六福菜館
．明閣
．麗軒（澳門）
．玥龍軒（澳門）
．8 1/2 Otto e Mezzo Bombana（澳門）
．紫逸軒（澳門）
．帝影樓（澳門）
．Godenya
．割烹凜
．Estro
．長本
．Neighborhood
．大班樓
．廚魔名人坊
．蜀道（澳門）
綠星餐廳名單：
．Feuille（中環）
．Mora摩
．Amber
．Roganic
．澳門旅遊學院教學餐廳
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