雨水．二十四節氣｜春天乍暖還寒抵抗力弱易感冒　中醫2茶飲助驅風散寒 (08:52)

雨水是春天節氣，此時正值2月中下旬，註冊中醫師葉麗斌表示，香港受東北季候風或偏東氣流影響，天氣乍暖還寒，常見潮濕有霧或帶毛毛雨，家居多見潮濕迹象，身體如正氣不足、抵抗力弱，或居所近山、近海易受雨霧影響，風寒濕邪會入侵人體，形成各樣不適，常見為感冒，或腹瀉、或疲倦乏力怕冷、或身體痹痛，症狀因人而異。葉麗斌提供2款茶飲，有助驅風散寒。
⚫️茶飲一：香茅薑黃薑茶
功效：驅風散寒，芳香化濕和中
材料：香茅3條、生薑3片、水3碗、薑黃粉1克
做法：香茅拍扁切段，加入生薑，煮10至15分鐘，倒出後加入薑黃粉，拌勻後趁熱飲用。
飲用注意：熱性體質（口乾、怕熱）、喉嚨痛者不宜飲用；幼兒、孕婦及長期病患者應向註冊中醫師查詢。
⚫️茶飲二：紫蘇葉薑葱紅糖茶
功效：驅風散寒，芳香化濕和中
材料：紫蘇葉約30克（新鮮尤佳；乾品約15克）、青葱5條、水3碗、生薑3片、紅糖適量
做法：紫蘇葉略略洗淨，切碎；青葱洗淨後拍扁切段；3碗水放入紫蘇葉、青葱、生薑滾10分鐘，加入紅糖適量即可趁熱飲用。
飲用注意：熱性體質、喉嚨痛者不宜飲用；幼兒、孕婦及長期病患者應向註冊中醫師查詢。
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