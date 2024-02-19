雨水．二十四節氣｜春天乍暖還寒抵抗力弱易感冒　中醫2茶飲助驅風散寒 (08:52)

雨水是春天節氣，此時正值2月中下旬，註冊中醫師葉麗斌表示，香港受東北季候風或偏東氣流影響，天氣乍暖還寒，常見潮濕有霧或帶毛毛雨，家居多見潮濕迹象，身體如正氣不足、抵抗力弱，或居所近山、近海易受雨霧影響，風寒濕邪會入侵人體，形成各樣不適，常見為感冒，或腹瀉、或疲倦乏力怕冷、或身體痹痛，症狀因人而異。葉麗斌提供2款茶飲，有助驅風散寒。