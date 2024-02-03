15個年宵花市2月4日開鑼　維園復設乾貨熟食檔【附年宵地點開放時間】 (13:23)

港九新界15個年宵市場2月4日至2月10日開放，15個市宵市場除了有濕貨檔，今年復辦乾貨檔，是新冠疫情後首次；其中9個年宵市場更設有餐飲攤位，包括維多利亞公園（維園）、花墟公園等，市民辦年貨可同時享用美食。另外，為方便市民掌握人流情況，食環處將在各場地設置紅、黃、綠燈顯示實時人流情況，入場者可於現場及食環署網頁查看。
港島區
●維多利亞公園* [網上地圖]（*設快餐攤位）
開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時
九龍區
●花墟公園* [網上地圖]
●長沙灣遊樂場 [網上地圖]
以上開放時間：
2月4日至6日 上午7時至凌晨零時
2月7日至8日 上午7時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午7時至2月10日（年初一）上午7時
●黃大仙摩士公園* [網上地圖]
●觀塘遊樂場* [網上地圖]
以上開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時
新界區
●荃灣沙咀道遊樂場 [網上地圖]
●元朗東頭工業區遊樂場* [網上地圖]
●沙田源禾遊樂場 [網上地圖]
以上開放時間：
2月4日至6日 上午9時至凌晨零時
2月7日至8日 上午9時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時
●大埔天后宮風水廣場* [網上地圖]
開放時間：
2月4日至8日 上午9時至凌晨零時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時
●屯門天后廟廣場* [網上地圖]
開放時間：
2月4日至6日 上午8時至晚上11時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時
●北區石湖墟遊樂場 [網上地圖]
開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時
●葵青葵涌運動場 [網上地圖]
開放時間：2月4日至6日 上午9時至晚上11時
2月7日 上午9時至凌晨零時
2月8日 上午9時至翌日凌晨1時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時
●西貢萬宜遊樂場 [網上地圖]
●將軍澳寶康公園* [網上地圖]
以上開放時間：
2月4日至6日 上午7時至凌晨零時
2月7日至8日 上午7時至翌日凌晨3時
2月9日上午7時至2月10日（年初一）上午7時
離島區
●東涌達東路花園* [網上地圖]
開放時間：
2月4日至8日 上午10時至凌晨零時
2月9日（年三十）上午10時至2月10日（年初一）上午7時
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