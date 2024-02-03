明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

龍年｜15年宵花市2月4日開鑼　維園復設乾貨熟食檔【附年宵地點開放時間】 (13:23)

港九新界15個年宵市場2月4日至2月10日開放，15個市宵市場除了有濕貨檔，今年復辦乾貨檔，是新冠疫情後首次；其中9個年宵市場更設有餐飲攤位，包括維多利亞公園（維園）、花墟公園等，市民辦年貨可同時享用美食。另外，為方便市民掌握人流情況，食環處將在各場地設置紅、黃、綠燈顯示實時人流情況，入場者可於現場及食環署網頁查看。

港島區

維多利亞公園* [網上地圖]（*設快餐攤位）

開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時

九龍區

●花墟公園* [網上地圖] 

●長沙灣遊樂場 [網上地圖]

以上開放時間：
2月4日至6日 上午7時至凌晨零時
2月7日至8日 上午7時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午7時至2月10日（年初一）上午7時

●黃大仙摩士公園* [網上地圖]

●觀塘遊樂場* [網上地圖]

以上開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時

新界區

●荃灣沙咀道遊樂場 [網上地圖]

●元朗東頭工業區遊樂場* [網上地圖] 

沙田源禾遊樂場 [網上地圖]

以上開放時間：
2月4日至6日 上午9時至凌晨零時
2月7日至8日 上午9時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時

●大埔天后宮風水廣場* [網上地圖]

開放時間：
2月4日至8日 上午9時至凌晨零時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時

屯門天后廟廣場* [網上地圖]

開放時間：
2月4日至6日 上午8時至晚上11時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時

●北區石湖墟遊樂場 [網上地圖]

開放時間：
2月4日至6日 上午8時至凌晨零時
2月7日至8日 上午8時至翌日凌晨3時
2月9日（年三十）上午8時至2月10日（年初一）上午7時

●葵青葵涌運動場 [網上地圖]

開放時間：2月4日至6日 上午9時至晚上11時
2月7日 上午9時至凌晨零時
2月8日 上午9時至翌日凌晨1時
2月9日（年三十）上午9時至2月10日（年初一）上午7時

●西貢萬宜遊樂場 [網上地圖]

●將軍澳寶康公園* [網上地圖]

以上開放時間：
2月4日至6日 上午7時至凌晨零時
2月7日至8日 上午7時至翌日凌晨3時
2月9日上午7時至2月10日（年初一）上午7時

離島區

東涌達東路花園* [網上地圖]

開放時間：
2月4日至8日 上午10時至凌晨零時
2月9日（年三十）上午10時至2月10日（年初一）上午7時

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

龍年好去處：

商場年宵市集一覽

短片：大館《龍之歌》3分鐘精選 彩色巨龍檢閲廣場「穿插」

迎龍年 實用資訊：

賀年食譜‧短片：古法馬蹄糕簡易版 Q彈秘訣在於「撐」

賀年食譜：花膠冬菇鮑魚燜排骨、花膠拌雞絲

短片：海味店教揀花膠、瑤柱、蠔豉

大掃除｜梳打粉、檸檬助去污辟味 6大清潔好幫手一文睇

大掃除｜浴室廁所去霉除垢貼士、清潔劑使用注意一文睇

大掃除｜廚房電器、廚具清潔貼士一文睇 梳打粉混熱水除油漬 牙刷洗罅隙污漬

相關字詞﹕龍年 迎龍年 年宵 花市 好去處 新年 食環處 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞