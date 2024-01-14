垃圾徵費Q&A：「指定膠袋」哪裏買？倘大廈「包底」住戶需否用「指定膠袋」？ (15:27)

●「指定袋」9種容量選擇

所謂的「指定袋」，涉及垃圾收費模式的其中一種──「按袋」收費。一般市民棄置家居垃圾，需要按量購買相應大小的指定膠袋，有9種介乎3公升至100公升的容量選擇，例如最小容量的3公升每個收費為0.3元，包妥後才能棄於後樓梯垃圾桶、樓層垃圾房這類「公用垃圾收集點」。

●「指定袋」料2月起有售

●即使大廈「包底」 住戶仍須用「指定袋」

環境及生態局在facebook帖文提及，法例沒有禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾（俗稱「包底」），但此舉不能免除每個住戶棄置垃圾時使用指定袋的法律責任。

根據環保署「垃圾收費」網站資料，即使物業管理公司在公用垃圾收集點的垃圾桶預先套上大型指定袋，住戶仍須先用指定袋包好棄置於公用垃圾收集點（例子：後樓梯垃圾桶、樓層垃圾房、樓層垃圾槽口、中央垃圾房等）的垃圾，或為垃圾貼上指定標籤，以符合法例要求。而物業管理公司若有此舉，將會帶來額外開支。

資料來源：環境及生態局facebook、環保署「垃圾收費」網站

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