垃圾徵費Q&A：「指定膠袋」哪裏買？倘大廈「包底」住戶需否用「指定膠袋」？ (15:27)

距離4月1日實施垃圾收費餘下不足3個月，公眾逐漸關注垃圾徵費實行細節。有關垃圾徵費所用的指定膠袋，環境及生態局今（14日）在facebook表示，法例禁止沒獲認可的售賣，但沒有限制任何人或團體在非牟利工作或活動中派發指定袋給市民。【垃圾徵費懶人包：一文看清收費、罰款、低收入者援助】
●「指定袋」9種容量選擇
所謂的「指定袋」，涉及垃圾收費模式的其中一種──「按袋」收費。一般市民棄置家居垃圾，需要按量購買相應大小的指定膠袋，有9種介乎3公升至100公升的容量選擇，例如最小容量的3公升每個收費為0.3元，包妥後才能棄於後樓梯垃圾桶、樓層垃圾房這類「公用垃圾收集點」。
●「指定袋」料2月起有售
根據環保署資料，「指定袋」預料2024年2月起可於獲授權的零售點購買，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等。今午（1月14日）環保署「垃圾收費」網站則仍然顯示「獲授權的實體零售點將於稍後公布」。
●即使大廈「包底」 住戶仍須用「指定袋」
環境及生態局在facebook帖文提及，法例沒有禁止物管公司以大型指定袋收集垃圾（俗稱「包底」），但此舉不能免除每個住戶棄置垃圾時使用指定袋的法律責任。
根據環保署「垃圾收費」網站資料，即使物業管理公司在公用垃圾收集點的垃圾桶預先套上大型指定袋，住戶仍須先用指定袋包好棄置於公用垃圾收集點（例子：後樓梯垃圾桶、樓層垃圾房、樓層垃圾槽口、中央垃圾房等）的垃圾，或為垃圾貼上指定標籤，以符合法例要求。而物業管理公司若有此舉，將會帶來額外開支。
資料來源：環境及生態局facebook、環保署「垃圾收費」網站