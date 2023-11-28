垃圾徵費懶人包｜2024年4月1日實施　一文看清收費、罰款、低收入者援助 (09:00)

收費模式一：按「袋」或「標籤」收費

此模式適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地舖等，將來大部分市民要丟掉一般垃圾，須先購買指定袋包妥垃圾。指定袋分9種大小，每個袋價錢由0.3元至11元不等，容量介乎3公升至100公升。環保署預計3至4人家庭，每日使用1個10公升或15公升的指定袋，即每月垃圾收費開支約30元至50元。

未能放進指定袋的大型垃圾，須每件貼上指定標籤，方可棄置。指定標籤則劃一收費每個11元。

預計由2024年2月起，市民可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。

收費模式二：按垃圾重量徵收入閘費

此模式適用於工商業處所棄置的垃圾，以及小部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾，例如椅子、牀架等。若垃圾由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，並棄置於堆填區或廢物轉運站，則按垃圾重量收取入閘費。

4個市區廢物轉運站（港島西、港島東、西九龍及沙田）及新界西北廢物轉運站：395元/公噸

其他廢物轉運站及堆填區：365元/公噸

私營收集商及垃圾產生者均可開納繳費帳戶，環保署會郵寄或以電子郵件發出月結單

違例棄置垃圾罰1500元

垃圾收費實施後首6個月設適應期，執法人員會對違規者盡量給予口頭警告，而非採取執法行動，但對性質及程度嚴重的違例行為（例如違例者在獲發警告後仍屢次違法）採取執法行動。在適應期後，執法人員會針對「違法黑點」採取執法行動，並向違例者發出1500元的定額罰款通知書，亦會以傳票方式向嚴重及屢次違例者採取檢控行動，首次定罪可處罰款2.5萬元及監禁半年。

公屋戶及低收入有援助

公屋戶首6個月可獲免費提供指定垃圾袋；綜援戶每人每月津貼10元。

環保署垃圾徵費網頁及簡介

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