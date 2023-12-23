保暖貼士｜洋葱式穿著法方便脫下　三文治蓋被法更保暖 (10:11)

洋葱式穿著法

‧怕凍可選擇保暖效能較高的內衣，外層穿中褸或能蓋住臀部的大衣，悶熱時可脫下[保暖內衣選購5貼士]

‧怕凍女生可穿貼身褲或leggings，加長靴及頸巾

‧除特別怕凍的長者以外，不建議穿保暖緊身褲，因為在室內感到熱時難以脫下來

‧戶外運動時，可穿保暖效能較低的內衣，配搭擋風或保暖能力強的外套如羽絨[羽絨揀選3招]

天冷睡覺用三文治蓋被法

天氣冷較難入睡，可用三文治蓋被法。專家教路，三文治蓋被法的基礎一般是以人的身體為中心（中層），上面（上層）蓋被、下面（底層）墊氈子或保暖墊，增加每一層之間的空氣，空氣是良好的熱絕緣體，能減少熱傳導，更加保暖。若上面蓋一張厚被不足夠，可以再蓋氈子，幫助強化熱絕緣能力，更加保暖。留意加被時，宜先蓋羽絨被再蓋氈子，調轉次序對提升保暖並無幫助。[詳細報道]

資料來源：明報

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