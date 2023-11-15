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去角質棉片使用注意　消委會：避開眼部及傷口、用後注意防曬保濕【附常見去角質成分及特性】 (14:50)

去角質棉片有助清潔皮膚或紓緩皮膚問題，消委會測試28款去角質煥膚或爽膚棉片，發現其中兩款沖洗式樣本含有較高濃度的乙醇酸[相關報道]，未必適合自行使用。本文整理消委會提醒使用去角質棉片注意，以及常見去角質成分及特性。

使用去角質棉片注意

1. 避開眼部範圍及傷口

去角質棉片中的成分可能會對眼睛造成刺激或損害，如不慎入眼，應用大量清水沖洗。若皮膚有損傷、紅腫或有刺激反應，亦不應使用。

2. 用後注意防曬及保濕

去角質產品的成分或會增加皮膚對紫外線及日光的敏感度，增加曬傷的風險，因此使用後應注意防曬及即時塗抹保濕產品。

3. 按膚質選擇產品

皮膚專科醫生提醒，初次使用宜考慮有效成分濃度較低的產品去角質，讓皮膚適應後才決定是否需要使用更高濃度的產品。一般含多羥基酸（簡稱PHAs）或脂羥基酸（簡稱LHAs）的產品較適合皮膚容易過敏的人；油性膚質、容易長暗瘡、粉刺的人則較適合選用含β-羥基酸（簡稱BHAs）的產品。使用前先在小範圍試用產品，確定沒有嚴重問題才於面部使用，並留意每次用後皮膚的狀況。

4. 或不宜與部分藥物和皮膚護理品同用

美國皮膚科醫學會（AAD）認為，部分藥物及皮膚護理用品如維他命A（retinoid）藥膏和含過氧化苯酰（benzoyl peroxide）的產品，可能增加皮膚的敏感度，同時使用相關的暗瘡護理用品和去角質產品，可加劇皮膚乾燥的問題，或引致爆發暗瘡。另外對阿士匹靈（aspirin）有過敏反應的人，亦可能對含有BHAs成分的護膚品產生不良反應，使用前應先諮詢醫生意見。

常見去角質成分及特性

●傳統果酸（又稱α-羥基酸，alpha-hydroxy acids，簡稱AHAs）

【成分例子】乙醇酸（glycolic acid，又稱甘醇酸）、乳酸（lactic acid）、蘋果酸（malic acid）、酒石酸（tartaric acid）、杏仁酸（mandelic acid）和檸檬酸（citric acid）

【特性】屬水溶性，大部分成分萃取自某些水果，被統稱為果酸，有去角質作用。分子量較細小的果酸（如乙醇酸）對皮膚的刺激程度較高。

●多羥基酸（poly-hydroxy acids，簡稱PHAs）

【成分例子】葡萄糖酸內酯（gluconolactone）、乳糖酸（lactobionic acid）

【特性】屬較新式的果酸，分子量較傳統果酸大，引致刺激反應的可能性較低，具保濕效能及抗氧化功能，較適合敏感膚質、玫瑰痤瘡和濕疹患者。

●β-羥基酸（beta-hydroxy acids，簡稱BHAs）

【成分例子】水楊酸（salicylic acid）、甜菜鹼水楊酸鹽（betaine salicylate）、白柳樹皮萃取物（Salix alba (willow) bark extract）

【特性】屬脂溶性，較果酸更易滲入皮脂腺，改善暗瘡的效果較理想。

●脂羥基酸（lipo-hydroxy acids，簡稱LHAs）

【成分例子】辛酰基水楊酸（capryloyl salicylic acid）

【特性】分子量較傳統水楊酸大，可以減低刺激，較適合敏感膚質、玫瑰痤瘡和濕疹患者。

消委會．去角質棉片 相關報道：

兩款去角質棉片乙醇酸含量超内地規定　海關指相關產品已下架

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