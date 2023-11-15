消委會．行李箱｜4款行李箱表現佳　Muji行李箱最平兼未檢出塑化劑PAHs (11:48)

4款行李箱表現較佳

●Muji行李箱連滑輪固定器75L（$1980）

聲稱原產地：中國

重量：4.6公斤

尺寸：71.5cm x 45cm x 26cm

容量：75升

手挽或拉桿手柄沒有檢出塑化劑或PAHs

●Victorinox Spectra 3.0 Exp. Medium Case 611759（$5890）

聲稱原產地：中國

重量：6.2公斤

尺寸：69cm x 46cm x 30cm

容量：81升（擴充後113升）

手挽或拉桿手柄沒有檢出塑化劑及PAHs

●ECHOLAC AMOS PC232SA (24") （$2100）

聲稱原產地：中國

重量：3.9公斤

尺寸：66.5cm x 47cm x 28.5cm

容量：70升（擴充後79升）

手挽或拉桿手柄沒有檢出塑化劑及PAHs

●LOJEL Cubo Medium（$2700）

聲稱原產地：中國

重量：3.9公斤

尺寸：65cm x 45cm x 30cm

容量：70升（擴充後77升）

手挽或拉桿手柄沒有檢出塑化劑

消委會稱，現時已知的PAHs有超過100種，有研究指出不少PAHs皆會影響人體健康，當中部分種類已被認定為致癌物或是潛在的致癌物質。經常接觸塑化劑或會影響生殖健康和發育。不過，塑化劑及PAHs對人體的影響亦視乎攝入量、接觸途徑、時間長短等因素。消委會又提醒，選購行李箱時，除了考慮耐用程度及價格外，亦應留意其保用年期及保養範圍。

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