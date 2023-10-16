消委會．朱古力｜5款朱古力沒檢出多環芳香烴兼總評較佳　Lindt黑朱古力、牛奶朱古力上榜 (10:48)

5款朱古力沒檢出多環芳香烴兼總評較佳（產品名稱及描述／每包標示重量／聲稱來源／大約零售價／重金屬含量評分／總評）

●黑朱古力（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖）

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao／100克／比利時／$75／5／5

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate／100克／德國／$28.8／4.5／5

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin／75克／法國／$158／4.5／5

●黑朱古力（標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖）

Chocolat Stella No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%／100克／瑞士／$49／4／4.5

●牛奶朱古力（標示可可含量30%）

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate／100克／瑞士／$23.6／5／5

朱古力 相關報道：

消委會｜29款朱古力樣本全含「鎘」 1款超標17.1% 長期進食或損腎

朱古力成分助紓壓 營養師提醒：朱古力不宜每日食 每次上限20克

消委會解迷思：食朱古力令人快樂？會導致偏頭痛？黑白牛奶朱古力食邊種容易肥？

消委會測試 其他報道：

植物奶｜19款豆奶燕麥奶杏仁奶米奶總評較佳 消委會提醒留意致敏原

植物奶｜125杯椰子奶鈣含量＝1杯低脂奶 消委會稱植物奶難完全取代牛奶

裝修後清潔｜除甲醛、裝修後清潔服務收費差距大 消委會籲小心比較

紋身紋眉等投訴｜消委會首9個月接29紋身紋眉等投訴 按年多八成

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom