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消委會．朱古力｜5款朱古力沒檢出多環芳香烴兼總評較佳　Lindt黑朱古力、牛奶朱古力上榜 (10:48)

消委會朱古力測試（消委會片段）

朱古力是不少人愛吃的零食，消委會測試市面上20款黑朱古力及9款牛奶朱古力，有5款朱古力沒有檢出可能具致癌性的多環芳香烴（PAHs），總評獲4.5星或以上（滿分為5星），當中Lindt黑朱古力及牛奶朱古力平均零售價較低。消委會提醒，食用朱古力應適可而止，以成人為例每星期不應食用超過100克。食朱古力五注意 消委會提醒朱古力含咖啡因 兒童孕婦應特別注意攝取量

5款朱古力沒檢出多環芳香烴兼總評較佳（產品名稱及描述／每包標示重量／聲稱來源／大約零售價／重金屬含量評分／總評）

黑朱古力（標示可可含量70%至80%及成分表有列出糖）

Meurisse Dark Chocolate from Papua New Guinea 73% Cacao／100克／比利時／$75／5／5

Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate／100克／德國／$28.8／4.5／5

La Maison Du Chocolat Paris 70% Mexique Intense Dark Chocolate Bitter Roasted Single Origin／75克／法國／$158／4.5／5

黑朱古力（標示可可含量70%至80%及聲稱無添加糖）

Chocolat Stella No Added Sugar Dark Chocolate with Cocoa Nibs 72%／100克／瑞士／$49／4／4.5

牛奶朱古力（標示可可含量30%）

Lindt Swiss Classic Swiss Milk Chocolate／100克／瑞士／$23.6／5／5

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