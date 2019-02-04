【消委會解迷思】食朱古力令人快樂？會導致偏頭痛？黑白牛奶朱古力食邊種容易肥？ (14:30)

食朱古力可以令人快樂？

吃朱古力可以刺激大腦製造有「快樂荷爾蒙」之稱的血清素，幫助營造短暫快樂的感覺。

吃朱古力會導致生暗瘡？

暫時未有相關研究顯示吃朱古力會導致生暗瘡，但進食高升糖食物有機會刺激雄性荷爾蒙分泌，令皮脂分泌旺盛而生暗瘡。

吃朱古力會導致偏頭痛？

巧克力含有可誘發偏頭痛的化學成分，情況因人而異，未必一定會導致偏頭痛。

黑朱、白朱、牛奶朱古力哪種較健康？

黑朱古力、白朱古力及牛奶朱古力中，黑朱古力雖然糖含量比較低，但因含比較高的可可脂，其脂肪含量及卡路里為三款之中最高。

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