台北11月賞花：大佳河濱公園向日葵花海、士林官邸菊展 (09:03)

秋天去台北旅遊可賞花，台北市政府「2023花IN台北」推出賞花地圖供遊客參考，11月去賞花同時亦可根據附近景點計劃路線，出發前記得查看天氣和花況。
台北秋季賞花地圖
10月底至11月中旬：大佳河濱公園向日葵花海
公園種植不同品種的向日葵、黃波斯菊等，金黃色花海展暖意。花海旁邊大佳河濱公園共融式遊戲場，以「海洋風」為主題，打造章魚、海豚及鯨魚場景。[詳情]
11月上旬：關渡平原波斯菊花海
關渡平原五公頃花海種有多色大波斯菊、百日草及黃波斯菊等，欣賞各色繽紛花卉時，抬頭更可遠眺觀音山、大屯山及七星山系。留意農路狹窄，賞花可利用接駁車、騎乘YouBike前往，沿河畔欣賞平原風光。[詳情]
11月下旬：士林官邸菊展
「2023士林官邸菊展」將於11月24日至12月10日舉行，是台北秋季最大的花展。菊展以藝術、自然及文化為主軸，透過大立菊、造型菊、綠雕等園藝技藝，以及不用藝術裝置展示菊花。可以先到原住民公園湖濱賞落羽松，感受湖光山色的美景，再到訪士林官邸菊展，欣賞千餘花朵集於一株的大立菊。[詳情]
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