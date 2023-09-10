紅葉2023｜台灣7大賞紅葉勝地：陽明山、阿里山、奧萬大森林區、武陵農場 (11:50)

■【台北】陽明山台北奧萬大樂活莊園

位於陽明山的「台北奧萬大樂活莊園」每逢10月至11月會迎來「秋楓」，而12月就有「冬楓」，均是大楓葉落葉期；園內小楓葉就會在每年4至5月盛開。園方目前正值休園時期，將於9月23日重開。

地點：台北市士林區平菁街10巷13號

開放時間及入場費：詳情按此 或 facebook專頁

■【台北】陽明山福田園休閒農場

每逢12月，園內青楓會稍稍轉紅，旅客可到「楓咖啡館」一邊享受咖啡，一邊欣賞楓葉。

地點：台北市士林區菁山路131巷18號

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■【台中】武陵農場

位於台中的武陵農場亦是賞紅葉好去處。園內具豐富植物多樣性，春天時會變成賞櫻勝地。

地點：台中市和平區平等里武陵路3號

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■【台中】福壽山農場

台中福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，四季景色明媚，每年11月楓紅染滿農場，其中鴛鴦湖楓葉道成絕佳賞楓景點。其他月份可賞櫻花、桃花、黃菊、寒梅等。

地點：台中市和平區梨山里福壽路29號

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■【南投】奧萬大國家森林遊樂區

被譽為「台灣楓葉故鄉」的奧萬大國家森林遊樂區，擁有令人嘆為觀止的楓林步道，一般在11月至翌年1月，整個楓林區變成一片紅海。園區內亦有溪流及花鳥等自然景觀。

地點：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

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■【嘉義】阿里山國家森林遊樂區

位於嘉義的阿里山最佳賞紅葉地點是小笠原觀景平台，另外慈雲寺、對高岳車站、祝山林道及沼平公園都是賞紅葉之地。

地點：嘉義縣阿里山鄉中正村59號

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■【台南】關子嶺紅葉公園

台南關子嶺紅葉公園由於海拔高，約12月中下旬天氣寒冷時就可看到紅葉逐漸轉紅，形成浪漫的紅葉步道。園區亦是全台灣紫斑蝶生態最豐富的地點之一，賞紅葉的同時亦不妨賞蝶。

地點：台南市白河區關嶺里28-3號

免費入場 [詳情按此]

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