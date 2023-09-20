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日本旅遊｜白川鄉冬季點燈2024年1月開始　住宿套票10月1日起預訂【附購票詳情】 (08:48)

日本岐阜縣白川鄉合掌村為世界文化遺產，每年冬季夜間點燈活動吸引不少遊客。白川鄉近日公布2024年點燈活動的日期及時間，6個點燈日將於2024年1月至2月舉行，遊客必須預訂門票才能入場。白川鄉點燈活動有不同預訂方法，包括購買住宿套票、預訂泊車位，以及參加相關旅行團，本文整理有關活動資訊及部分預訂門票詳情。點燈活動門票未必包括觀景台門票，如想遊覽觀景台，可預訂白川鄉住宿套票或購買指定觀光套票。

白川鄉點燈活動2024

日期：2024年1月14、21、28日及2月4、12、18日

時間：5:30pm-7:30pm

詳情：shirakawa-go.gr.jp

部分預訂門票方法

白川鄉住宿套票 [預訂連結]

10月1日1:00pm起至10月31日11:59pm，可經白川鄉觀光協會網站預訂，名額抽籤分配，中籤者11月10日將獲電郵通知。

．指定停車位 [預訂連結]

自駕遊或乘的士前往可經白川鄉觀光協會網站預訂，先到先得。每架車預訂人數上限為10人（包括司機），預訂日期如下：

第1輪：即日至售完即止，每架車5000日圓（約266港元）

第2輪：11月1日至售完即止，每架車5500日圓（約292港元）

第3輪：12月1日至售完即止，每架車6000日圓（約319港元）

．巴士旅行團

參加日本3間高速巴士公司組織的巴士旅行，可參與點燈活動，10月4日早上9時起開放預訂：

1. Nohi Bus Company（濃飛バス）[預訂詳情]

2. Kaetsuno Bus Co.（加越能バス）[預訂詳情]

3. Toyama Chiho Railway Co.（富山地鉄バス）[預訂詳情]

（白川鄉觀光協會）

日本旅遊 更多資訊：

一文睇遊日實用APP及網站　求診指南、求助熱線、乘車、天氣【附實用連結】

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