日本自由行｜一文睇遊日實用APP及網站　求診指南、求助熱線、乘車、天氣【附實用連結】 (09:04)

查閱日本求診指南

日本新冠疫情猶在，旅客遊日時如有身體不適，需要醫療服務，可瀏覽以下網站，內有中文頁面，提供在日本求醫的指南及資訊，亦可按地區、使用語言及診療科目來搜尋當地的醫療機構。

旅客就診指南連結（日本國家旅遊局）

查閱乘坐鐵路、地鐵等路線

乘換案內（中文版）

此APP有日本全國的交通路線指南，包括JR及地鐵等公共交通資料，可以點對點查閱乘車路線、如何轉車、行車時間及車費等實用資訊，並將路線分類為最快、最便宜或轉車次數最少，對自由行旅客十分有用。

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查閱天氣

tenki.jp

日本氣象協會開發的天氣APP「tenki.jp」，可查閱日本目前天氣及未來14日的天氣預報，包括最高及最低氣溫、降雨機率等，雖然只有日文顯示，但資料清楚，即使不諳日文者亦可基本掌握。

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日本國家旅遊局求助熱線

日本國家旅遊局（JNTO）提供24小時的旅客諮詢熱線，旅客如需要觀光信息、遇上事故或緊急情況，可致電諮詢，提供中文、英文及韓語服務。

在日本致電：050-3816-2787

從海外致電：+81-50-3816-2787

JNTO官方網站求助資訊頁面

JNTO的Twitter「Japan Safe Travel」亦不時更新最新旅客資訊，旅客如有需要可追蹤該Twitter。

（綜合報道）