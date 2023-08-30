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蘇拉｜天文台：一號戒備信號周四中午前維持　周四稍後改發三號強風信號 (17:57)

【17:57更新】下午5時40分，天文台發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，超強颱風蘇拉會在今晚（30日）至明早（31日）仍與本港維持超過300公里距離，一號戒備信號會在明日中午前維持。天文台明日稍後會改發三號強風信號。預料蘇拉會在周五（9月1日）至周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風驟雨，風勢進一步增強。隨後蘇拉可能受東北季候風及熱帶氣旋海葵影響，其路徑及強度仍有變數。【相關報道：超強颱風有幾強？一圖睇清熱帶氣旋6分級

【09:19】天文台表示，熱帶氣旋蘇拉會在今明（8月30日及31日）橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台會在今日黃昏發出一號戒備信號。

根據現時預測路徑，蘇拉可能會在周五（9月1日）至周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

【08:53】天文台表示，熱帶氣旋蘇拉已進入本港800公里範圍內，並會在今明逐漸移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。由於蘇拉可能與其以東的熱帶氣旋海葵產生相互作用，蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在今明兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33°C，新界再高一兩度，吹和緩偏北風。展望明日部分時間有陽光及酷熱。接近周末風勢較大，亦有幾陣驟雨。（天文台）

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