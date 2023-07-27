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超強颱風有幾強？一圖睇清熱帶氣旋6分級 (15:33)

熱帶氣旋杜蘇芮風力不時變化，曾由「超強颱風」降級至「強颱風」，到底「超強颱風」風力有多強？熱帶氣旋是否等於颱風？天文台根據什麼標準決定颱風級數？

按照世界氣象組織建議，熱帶氣旋是根據「接近風暴中心之最高持續風力」分類，而香港採用的分類定義就以10分鐘平均風速為根據，並自2009年起將熱帶氣旋分為6個類別，颱風級別增至三個分級：

熱帶氣旋類別 接近風暴中心之最高持續風力

熱帶低氣壓

Tropical Depression

每小時63公里以下

熱帶風暴

Tropical Storm

每小時63至87公里

強烈熱帶風暴

Severe Tropical Storm

每小時88至117公里

颱風

Typhoon

每小時118至149公里

強颱風

Severe Typhoon

每小時150至184公里

超強颱風

Super Typhoon

每小時185公里或以上

超強颱風不時襲港，近年影響本港的超強颱風，要數到2018年的「山竹」和「玉兔」，當時兩個颱風的中心附近最高持續風力均高達250公里，山竹襲港期間更曾發出十號颶風信號。（天文台）

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