超強颱風有幾強？一圖睇清熱帶氣旋6分級 (15:33)

熱帶氣旋杜蘇芮風力不時變化，曾由「超強颱風」降級至「強颱風」，到底「超強颱風」風力有多強？熱帶氣旋是否等於颱風？天文台根據什麼標準決定颱風級數？
按照世界氣象組織建議，熱帶氣旋是根據「接近風暴中心之最高持續風力」分類，而香港採用的分類定義就以10分鐘平均風速為根據，並自2009年起將熱帶氣旋分為6個類別，颱風級別增至三個分級：
|熱帶氣旋類別
|接近風暴中心之最高持續風力
|
熱帶低氣壓
Tropical Depression
|每小時63公里以下
|
熱帶風暴
Tropical Storm
|每小時63至87公里
|
強烈熱帶風暴
Severe Tropical Storm
|每小時88至117公里
|
颱風
Typhoon
|每小時118至149公里
|
強颱風
Severe Typhoon
|每小時150至184公里
|
超強颱風
Super Typhoon
|每小時185公里或以上
超強颱風不時襲港，近年影響本港的超強颱風，要數到2018年的「山竹」和「玉兔」，當時兩個颱風的中心附近最高持續風力均高達250公里，山竹襲港期間更曾發出十號颶風信號。（天文台）
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