超強颱風有幾強？一圖睇清熱帶氣旋6分級 (15:33)

按照世界氣象組織建議，熱帶氣旋是根據「接近風暴中心之最高持續風力」分類，而香港採用的分類定義就以10分鐘平均風速為根據，並自2009年起將熱帶氣旋分為6個類別，颱風級別增至三個分級：

熱帶氣旋類別 接近風暴中心之最高持續風力 熱帶低氣壓 Tropical Depression 每小時63公里以下 熱帶風暴 Tropical Storm 每小時63至87公里 強烈熱帶風暴 Severe Tropical Storm 每小時88至117公里 颱風 Typhoon 每小時118至149公里 強颱風 Severe Typhoon 每小時150至184公里 超強颱風 Super Typhoon 每小時185公里或以上

超強颱風不時襲港，近年影響本港的超強颱風，要數到2018年的「山竹」和「玉兔」，當時兩個颱風的中心附近最高持續風力均高達250公里，山竹襲港期間更曾發出十號颶風信號。（天文台）

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