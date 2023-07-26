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營養師推介5食物助美白：巴西堅果減色素沉着、三文魚牛油果抗氧化 (08:55)

夏天容易曬黑，進食什麼食物有助美白？註冊營養師Jim Lau接受明報電子平台組訪問，介紹5種幫助皮膚美白的食物，以及提醒部分食物的進食注意。

美白五食物

‧巴西堅果：富含硒，有助減少黑色素的合成和色素沉着；具抗氧化功效，可幫助保護皮膚避免受紫外線照射、延緩黑色素細胞分裂及抑制黑色素生成，從而減少皮膚出現色素沉澱的情況。如對堅果敏感應避免食用。

‧牛油果、三文魚：含維他命E，高抗氧化，有助抑制細胞中的黑色素合成，亦可以幫助預防或改善皮膚色素沉着，如因紫外線照射引起的皮膚斑點和雀斑。【食用注意：維他命E是脂溶性維他命，配搭油脂同時食用或餐後進食有助增強吸收效果，例如三文魚煎熟進食較生吃為佳。牛油果脂肪及熱量較高，約拳頭大小的牛油果每日上限一個；較大的牛油果每日上限半個。】

‧藍莓：含白藜蘆醇，具抗氧化特性，亦有分解黑色素和脂褐素（顆粒狀的褐黃色色素，或會令皮膚出斑）的作用，幫助保護細胞免受自由基和紫外線輻射對皮膚造成的氧化損傷，從而減緩光老化的過程。

‧奇異果：綠奇異果和金奇異果都含豐富維他命C，幫助減低因紫外線UVB導致的皮膚老化，例如褐斑、黑色素沉着和氧化；亦有助刺激膠原蛋白、抑制黑色素生成，以及防止光老化和紫外線對皮膚造成的損傷。【食用注意：胃酸倒流的人應避免進食高酸性水果如奇異果。】

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