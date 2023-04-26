提神食物｜營養師：「飯氣攻心」睏倦或吃太多澱粉質　車厘茄含維他命B助提神【附提神早餐及捱夜之選】 (08:56)

早起上班上學或「捱夜」，除了喝咖啡提神，有沒有替代食物或飲品幫到手？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報電子平台組訪問，表示一些富含維他命B（如車厘茄、豆類）、維他命C（如檸檬、橙等）的食物都有助提神；吃小食一般比喝飲料效果較好。下列建議部分幫助提神的食物，以及列舉有助提神的早餐及「捱夜」消夜的食物。
●幫助提神的食品
‧富含維他命B食物，例如車厘茄、豆類、三文魚、穀物類、菇類。維他命B是水溶性營養素，容易在煮食過程中流失
‧富含維他命C食物，例如檸檬、橙、柑
‧薄荷、薄荷茶
●提神早餐之選
‧ 穀物類早餐，可配奶或豆漿
‧ 三文治如腿蛋治或吞拿魚三文治，可配奶或豆漿
‧ 火腿通粉+烚蛋，可配檸水或檸茶
李杏榆提醒，留意不宜進食太多澱粉質或油膩、難消化食物，例如炸魚柳、蘿蔔糕、粥，因為攝取太多脂肪會影響消化，進食後可能導致飽滯頂胃，亦可能加快血糖上升速度。
●「捱夜」消夜之選
‧ 肚餓可吃含蛋白質食物：例如吃少許穀物類配豆漿一杯，或麥皮一杯加少許奶和果仁
‧ 「口痕」零食：可選無鹽堅果仁
營養師解迷思：「飯氣攻心」感睏倦？
有人吃飯後會「飯氣攻心」感到睏倦，李杏榆提醒，吃飯後血糖上升得太快才會出現睏倦感覺，血糖升得太快或代表攝取太多澱粉質或糖分，攝取蛋白質或纖維相對不足夠。吃飯時，宜留意澱粉質（如粥粉麵飯）、高升糖指數食物，或太甜的食物吃愈少愈好；另外人體血糖過低都會感到睏倦，因此不應捱餓，餐與餐之間亦不宜相隔過久。
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