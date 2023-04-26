提神食物｜營養師：「飯氣攻心」睏倦或吃太多澱粉質　車厘茄含維他命B助提神【附提神早餐及捱夜之選】 (08:56)

●幫助提神的食品

‧富含維他命B食物，例如車厘茄、豆類、三文魚、穀物類、菇類。維他命B是水溶性營養素，容易在煮食過程中流失

‧富含維他命C食物，例如檸檬、橙、柑

‧薄荷、薄荷茶

●提神早餐之選

‧ 穀物類早餐，可配奶或豆漿

‧ 三文治如腿蛋治或吞拿魚三文治，可配奶或豆漿

‧ 火腿通粉+烚蛋，可配檸水或檸茶

李杏榆提醒，留意不宜進食太多澱粉質或油膩、難消化食物，例如炸魚柳、蘿蔔糕、粥，因為攝取太多脂肪會影響消化，進食後可能導致飽滯頂胃，亦可能加快血糖上升速度。

●「捱夜」消夜之選

‧ 肚餓可吃含蛋白質食物：例如吃少許穀物類配豆漿一杯，或麥皮一杯加少許奶和果仁

‧ 「口痕」零食：可選無鹽堅果仁

營養師解迷思：「飯氣攻心」感睏倦？

有人吃飯後會「飯氣攻心」感到睏倦，李杏榆提醒，吃飯後血糖上升得太快才會出現睏倦感覺，血糖升得太快或代表攝取太多澱粉質或糖分，攝取蛋白質或纖維相對不足夠。吃飯時，宜留意澱粉質（如粥粉麵飯）、高升糖指數食物，或太甜的食物吃愈少愈好；另外人體血糖過低都會感到睏倦，因此不應捱餓，餐與餐之間亦不宜相隔過久。

更多營養師貼士：

營養師講湯水｜素湯加腰果代瘦肉 營養師教路：腰果用滾水浸軟後落湯保營養

營養師講麵包｜吞拿魚包、菠蘿包、腸仔包 哪款最高卡路里？【附揀健康麥包貼士】

營養師講車仔麵｜車仔麵選牛筋助增肌補充骨膠原 留意貢丸含肥肉高卡【附麵底卡路里】

營養師講粉麵｜菜底未必低卡路里 致肥配料逐個睇【短片】

營養師講澱粉質｜戒米飯、麵包助減肥？營養師解釋三原因 提醒戒澱粉質副作用易倦【短片】

營養師講澱粉質｜米飯以外 營養師教食番薯、南瓜、粟米【短片】

營養師講小食棒｜慎防高糖小食棒 每次吃100卡路里分量

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom