冷泡茶｜冷泡綠茶比紅茶好　營養師提醒：24小時內飲完　濃茶勿當水飲 (08:46)

冷泡茶益處

‧冷泡茶的抗氧化功效一般比熱茶稍高。視乎茶的種類，已發酵的茶（如黑茶普洱、紅茶等），原本的抗氧化作用不高，冷泡熱泡分別不大；未發酵的茶（如綠茶），冷泡的抗氧化功效則較佳，營養價值最好，不過血壓低或嚴重貧血者飲太濃的綠茶或會致頭暈。

‧冷泡茶一般咖啡因較低，茶的苦澀味較少。如果喜歡飲普洱，但怕睡不着，可以選擇飲冷泡茶。

‧冷泡茶通常用室溫水或冷水浸泡，可存放於大部分器皿（如膠樽、玻璃樽等）。更方便攜帶。

飲用注意

‧已發酵的茶勿當水飲。已發酵的茶（如黑茶、紅茶）屬濃茶，咖啡因含量高，小朋友不宜飲，成人飲太多的話，可能影響睡眠質素或體內其他營養（如鈣質）吸收。

‧冷泡茶宜在24小時內飲完。冷泡茶一般浸泡數小時，亦有人會夜晚泡翌日飲，翌日飲用時，宜在24小時內飲完。假若時間太長，茶會跟空氣接觸而氧化，抗氧化成分減少，味道亦可能變更苦，甚至變酸變壞。

不同冷泡方法優缺點

‧兩種冷泡方法：一.用室溫水或冷水加茶葉浸幾小時或浸過夜，茶的味道及營養價值較好。二.先用熱水沖茶後即刻加冰，可以減少等待浸泡茶的時間。

‧用蒸餾水或（已過濾）的自來水泡茶，味道最天然。用礦泉水泡茶，茶的味道相對較濃，較苦澀，未必可以飲到茶原本的香味。

‧用茶葉比用茶包，茶味較佳。茶葉可直接接觸到水，比較「出味」。茶包浸泡需時，飲完後清洗器皿較方便。

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