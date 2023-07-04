水果｜7種水果助消暑　營養師：食水果無法取代飲水、菠蘿芒果加青檸薄荷製梳打減甜度 (08:56)

夏天不少人愛吃西瓜消暑，究竟吃水果能否幫助消暑？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）接受明報電子平台組訪問時表示，糖分較低的水果較能幫助消暑，建議可適量進食升糖指數低、升糖負荷低、水分高的水果，如柚子、西柚、柑、橙、番石榴（紅肉或白肉）、青檸和檸檬。李杏榆提醒，高水分生果無法取代飲水，亦應避免正餐只食水果。
●進食水果注意
‧進食高水分水果無法取代飲水。
‧避免正餐只食水果，因容易攝取過多果糖。
‧衛生署建議成人每日吃兩份水果，宜分開兩次食，避免一次過進食；如活動量高，水果分量可適量增加。
‧糖尿病患者避免餐後食水果，以免飯後血糖升得更高。
‧糖尿病患者食水果後避免立刻入睡，可以進行適量活動如散步。如有疑問，宜諮詢醫生或註冊營養師。
●自製消暑飲品注意
‧自製五青汁，可以苦瓜、青瓜、羽衣甘藍等食材，加入菠蘿和火龍果調味，整體糖分較低。
‧若進食菠蘿、芒果等高升糖指數水果，可加有助消暑的青檸和薄荷葉，製成梳打或沙冰，有助中和甜度及補充水分。
●知多啲：如何定義水果屬於低糖？
李杏榆解釋，要睇升糖指數和升糖負荷，例如纖維低、糖分高＝高升糖指數，芒果、西瓜、熟香蕉、菠蘿等都屬於高升糖指數。西瓜雖然升糖指數高，但因西瓜水分多，所以屬於「低升糖負荷」，最理想是升糖指數和升糖負荷都低。
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