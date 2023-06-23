探索鐵達尼潛水器深海內爆解體　一文了解潛水器5人 (09:41)

哈丁（Hamish Harding）【相關熱點：深海探索鐵達尼殘骸失聯 英富豪哈丁愛探險上太空下海溝 擁3健力士紀錄】

．58歲英國富豪

．私人飛機公司Action Aviation主席

．2022年曾乘坐載人太空船進入太空

．擁三項健力士世界紀錄──2019年與7人合作，以約46小時40分鐘飛行時間，創下以最短時間經南北兩極完成環球航行的紀錄；2021年，乘坐潛艇下潛到全球最深海溝「馬里亞納海溝」（Mariana Trench）的最深處，即水深達3.6萬呎的「挑戰者深淵」（Challenger Deep），成功創下在該處逗留時間最長（約4小時15分鐘）及潛航距離最長（約4.6公里）的紀錄

．曾居於香港

．畢業於劍橋大學自然科學及化學工程系

拉什（Stockton Rush）

．61歲

．海洋探險公司OceanGate（涉事潛水器所屬公司）的行政總裁（CEO）

．是一名航空工程師

．拉什太太Wendy Rush的高祖父母是當年鐵達尼號的乘客

納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet）

．77歲法國退伍海軍

．有指是涉事潛水器的駕駛員

．1987年首次探索鐵達尼號沉船的探險隊成員之一，有「鐵達尼號先生」之稱

達烏德（Shahzada Dawood）

．48歲巴基斯坦商人

．巴基斯坦大型化肥公司Engro Corporation的副董事長

．曾在美國費城大學和英國白金漢大學讀書

蘇萊曼（Suleman Dawood）

．19歲大學生

．達烏德的兒子

（綜合）

[按此放大明報製圖]

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