探索鐵達尼潛水器深海內爆解體　一文了解潛水器5人 (09:41)

深入海底探索鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦」號，自周日（18日）起在北大西洋下潛後失聯，美國海岸防衛隊周四（22日）證實，在深海發現「泰坦」號碎片，確定「泰坦」號在海底因內爆而解體，內裏5人遇難【相關報道：探索鐵達尼潛水器深海發生「災難性內爆」解體 5人確定罹難】。本文整理潛水器內5人的背景。
哈丁（Hamish Harding）【相關熱點：深海探索鐵達尼殘骸失聯 英富豪哈丁愛探險上太空下海溝 擁3健力士紀錄】
．58歲英國富豪
．私人飛機公司Action Aviation主席
．2022年曾乘坐載人太空船進入太空
．擁三項健力士世界紀錄──2019年與7人合作，以約46小時40分鐘飛行時間，創下以最短時間經南北兩極完成環球航行的紀錄；2021年，乘坐潛艇下潛到全球最深海溝「馬里亞納海溝」（Mariana Trench）的最深處，即水深達3.6萬呎的「挑戰者深淵」（Challenger Deep），成功創下在該處逗留時間最長（約4小時15分鐘）及潛航距離最長（約4.6公里）的紀錄
．曾居於香港
．畢業於劍橋大學自然科學及化學工程系
拉什（Stockton Rush）
．61歲
．海洋探險公司OceanGate（涉事潛水器所屬公司）的行政總裁（CEO）
．是一名航空工程師
．拉什太太Wendy Rush的高祖父母是當年鐵達尼號的乘客
納爾若萊（Paul-Henry Nargeolet）
．77歲法國退伍海軍
．有指是涉事潛水器的駕駛員
．1987年首次探索鐵達尼號沉船的探險隊成員之一，有「鐵達尼號先生」之稱
達烏德（Shahzada Dawood）
．48歲巴基斯坦商人
．巴基斯坦大型化肥公司Engro Corporation的副董事長
．曾在美國費城大學和英國白金漢大學讀書
蘇萊曼（Suleman Dawood）
．19歲大學生
．達烏德的兒子
（綜合）
[按此放大明報製圖]
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