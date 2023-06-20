深海探索鐵達尼殘骸失聯　英富豪哈丁愛探險上太空下海溝　擁3健力士紀錄 (12:30)

一艘載人參觀海底「鐵達尼號」殘骸的小型潛水器，周日（18日）於加拿大對出的北大西洋失蹤，船上共有5人，包括英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。外媒報道，哈丁除了是一名商人，亦是探險家及飛行員，也曾上過太空，更擁有3項與探險有關的世界紀錄。
58歲的哈丁畢業於劍橋大學自然科學及化學工程系，目前是私人飛機公司Action Aviation主席，育有兩名兒子、一名繼女及一名繼子。哈丁熱愛探險，除了多次遠征南極，去年更乘搭亞馬遜旗下「藍色起源」（Blue Origin）火箭上太空。
哈丁目前持有3項健力士世界紀錄，包括2019年與7人合作，以約46小時40分鐘飛行時間，創下以最短時間經南北兩極完成環球航行的紀錄。他亦於2021年，乘坐潛艇下潛到全球最深海溝「馬里亞納海溝」（Mariana Trench）的最深處，即水深達3.6萬呎的「挑戰者深淵」（Challenger Deep），成功創下在該處逗留時間最長（約4小時15分鐘）及潛航距離最長（約4.6公里）的紀錄。
哈丁周日出發前，曾於社交媒體發文承認是次探險有其危險性，並稱加拿大紐芬蘭島（Newfoundland）剛經歷40年來最嚴峻冬天，估計將是今年唯一一次「鐵達尼號」探索之旅。
（衛報／BBC）
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