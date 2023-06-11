感冒反覆唔斷尾？中醫：或與「體虛感冒」有關 (11:20)

近日不少市民受感冒、流感或新冠病毒來襲。註冊中醫師朱穎詩接受明報電子平台組訪問時稱，她有不少病人表示一直感冒未癒，病情反覆，有病人甚至感冒、新冠病毒及流感連環中招，朱穎詩解釋，這或與中醫上的「體虛感冒」有關。
朱穎詩稱，在中醫角度，感冒是風邪侵犯肺證而引致，並可根據病人的臨牀症狀，可以分為風寒感冒、風熱感冒、暑濕感冒，以及體虛感冒。
朱穎詩表示，體虛感冒較常見於小童、老人家、患有慢性呼吸道疾病患者和體質虛弱的人，他們容易出現反覆感冒，而且糾纏難癒。亦有部分患感冒病人，剛剛康復後由於身體仍然虛弱，容易因天氣變化、溫度突然轉變或過分勞累等因素，令感冒反覆發作。
她建議，病人感冒後即使已康復，特別是老人家及氣管敏感者，可配合中藥調理，健脾益氣，以及改善後遺症。中醫認為「正氣存內、邪不可干」，康復後以中藥調理有助恢復身體元氣，提高抗病能力，防止感冒再次發生。
其他感冒類型
●風寒感冒
起因：風吹受涼而引起的感冒，秋冬發生較多
常見症狀：怕冷、怕吹風、頭痛、肌肉痠軟、鼻塞、流鼻水、喉嚨癢、咳嗽痰色白等
●風熱感冒
起因：感受風熱之邪所致
常見症狀：發熱、頭痛、鼻塞、流黃稠鼻涕、口渴、咳嗽痰黃、喉嚨痛、便秘等
●暑濕感冒
起因：多於夏季發生，感受夏季暑濕時邪而引致
常見症狀：頭重、全身疲倦無力、胸悶、作嘔、鼻塞流涕、咳嗽、腹痛、腹瀉等
感冒 實用資訊：
極端酷熱天氣注意 醫生：有新冠長者留家關窗患熱衰竭 行山客以為感冒實為中暑
感冒勿吃雞？中醫解迷思：熱證高燒喉痛黃痰不宜吃 飲食宜清淡易消化有營養