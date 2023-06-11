感冒反覆唔斷尾？中醫：或與「體虛感冒」有關 (11:20)

朱穎詩稱，在中醫角度，感冒是風邪侵犯肺證而引致，並可根據病人的臨牀症狀，可以分為風寒感冒、風熱感冒、暑濕感冒，以及體虛感冒。

朱穎詩表示，體虛感冒較常見於小童、老人家、患有慢性呼吸道疾病患者和體質虛弱的人，他們容易出現反覆感冒，而且糾纏難癒。亦有部分患感冒病人，剛剛康復後由於身體仍然虛弱，容易因天氣變化、溫度突然轉變或過分勞累等因素，令感冒反覆發作。

她建議，病人感冒後即使已康復，特別是老人家及氣管敏感者，可配合中藥調理，健脾益氣，以及改善後遺症。中醫認為「正氣存內、邪不可干」，康復後以中藥調理有助恢復身體元氣，提高抗病能力，防止感冒再次發生。

其他感冒類型

●風寒感冒

起因：風吹受涼而引起的感冒，秋冬發生較多

常見症狀：怕冷、怕吹風、頭痛、肌肉痠軟、鼻塞、流鼻水、喉嚨癢、咳嗽痰色白等

●風熱感冒

起因：感受風熱之邪所致

常見症狀：發熱、頭痛、鼻塞、流黃稠鼻涕、口渴、咳嗽痰黃、喉嚨痛、便秘等

●暑濕感冒

起因：多於夏季發生，感受夏季暑濕時邪而引致

常見症狀：頭重、全身疲倦無力、胸悶、作嘔、鼻塞流涕、咳嗽、腹痛、腹瀉等

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