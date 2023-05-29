極端酷熱天氣注意　醫生：有新冠長者留家關窗患熱衰竭　行山客以為感冒實為中暑 (16:28)

長者新冠中招困在家熱衰竭

家庭醫生林永和表示，最近有長者感染新冠病毒，留在家關上窗，以為「焗身汗」會快些好，卻突然在家中昏迷，事後才得悉長者在天氣炎熱下，在家中沒有開風扇及冷氣，相信因熱衰竭而昏迷。

他提醒一老一幼是中暑高危群組，因他們調節體溫能力較弱，加上皮膚乾燥會影響散熱，家人要留意老幼家人的其他病徵，尤其新冠患者被困在家，家人可多作問候，以了解是發燒抑或是熱衰竭。

另外，小朋友若在炎熱天氣下，不宜留在停泊的車上。林永和稱，家長以為下車買東西只是十多分鐘沒有問題，但其實在車上也容易中暑，外國有病例指出，即使留在車上只是十多分鐘，已可致命。

熱衰竭徵狀與感冒相似

林永和又指出，有行山客行山後感到不適，到診所求醫時以為是「作感冒」，但細問下才發現是熱衰竭。雖然感冒和熱衰竭都有「頭重重」、頭痛等病徵，但因病人的小便深色，有輕度脫水，故判斷為熱衰竭，需即時補水；若熱衰竭不即時治理，很容易會變成中暑。

林永和提醒，補充水分時切忌飲茶、咖啡或酒，因這些飲料均利尿，飲了反而令水分更快流失。

若懷疑有人中暑，可用濕毛巾替他抹汗帶走熱量，同時除去多餘衣物散熱，以及找有遮蔭地方休息；若發現對方語無倫次，則要盡快送院。

徵狀：熱衰竭vs.中暑

熱衰竭：面色蒼白、大量出汗、感到暈眩及不適等

中暑：皮膚潮紅發熱、因熱力困在體內無法排出汗、暈眩，甚至休克等

另外，林永和提醒，天氣炎熱時，以探額頭量溫度並不能作準，因為額頭本身或已高達40度，所以要觀察其他病徵，才能判斷是否中暑。

防中暑措施

．小童、長者、過胖人士，以及長期病如心臟病或高血壓患者均較易中暑

．穿淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗

．避免做劇烈運動

．室內應盡量打開窗戶，開風扇或開冷氣保持通爽

．不應留在停泊的汽車內

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