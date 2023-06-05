消費券2023｜消費券第二期即日起可「轉會」　各平台消費券新客及轉會優惠一覽 (10:18)

‧八達通：新客戶最高可獲100元增值額；先到先得派發100萬張商戶現金券[八達通優惠詳情]

‧BoC Pay：新舊客戶均可享100元「現金賞」及總值高達港幣5000元「加碼理財賞」[中銀BoC Pay優惠詳情]

‧PayMe：即日起至6月27日，新登記及轉會至PayMe的客戶可獲取150港元獎賞，於本地近5.5萬間PayMe for Business商戶消費滿300港元或以上可使用。

‧WeChat Pay HK：推廣期內新登記或轉會用戶可獲5張10元電子現金券；新舊客戶可在手機應用程式內抽奬5次，以贏取現金券。[WeChat Pay HK優惠詳情]

‧Tap & Go拍住賞：Tap & Go拍住賞繼續伙拍The Club推出5% Club積分消費回贈，及Tap & Go專區專享優惠，同時會加推其他精彩獎賞，刺激本地消費。[Tap & Go優惠詳情]

‧AlipayHK：所有消費券用戶於消費券派發當日可獲2000積分，即價值20元獎賞；於2023年第二期消費券計劃新登記使用AlipayHK的用戶，可額外獲3000積分，價值30元獎賞。

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