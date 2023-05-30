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消費券｜7月16日再派2000元消費券　八達通用戶6月30日前須夠3000元合資格消費方可領取 (10:38)

政府公布2023年消費券第二期將於7月16日派發。本文整合現有登記人「轉會」、新登記人領取消費券，以及透過八達通領取消費券人士安排。

●現有登記人（即在4月16日獲發第一期消費券的市民）

香港永久居民及新來港者將可獲2000元第二期消費券；透過不同入境計劃來港居住或升學者則可獲1000元。支付寶香港、BoC Pay、PayMe、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK用戶可直接領取第二期消費券，毋須再登記，使用期限為明年2月29日。八達通用戶就要累積足夠「合資格消費」方可領取（見下文）。

登記人如欲轉換支付工具領券，可於6月5日至27日期間，透過消費券官網的電子登記平台，或親臨臨時服務中心申請「轉會」，每人僅可「轉會」一次。

●新登記人（從未登記消費券，即今年5月29日或之前年滿18歲，或符合其他領取資格的人）

新登記人可在6月5日至27日期間，透過消費券官網的電子登記平台，或親臨任何一間臨時服務中心登記領取消費券。成功登記者將於7月16日領取3000元，其餘2000元就會在10月16日起領取，其間不得更改已選定的支付工具。

●八達通消費券用戶

以八達通領取消費券的現有登記人，如選擇繼續以八達通領取第二期消費券，須於6月30日或之前累積3000元「合資格消費」，方可於7月16日領取第二期2000元消費券。若10月31日或之前仍未累積夠「合資格消費」，將無法領取第二期消費券。

若登記人從其他電子支付工具「轉會」至八達通，不論是否全數用完第一期獲發的券額，仍可直接於7月16日領取第二期2000元消費券。

選用八達通領取消費券的新登記人，須於9月30日或之前累積3000元「合資格消費」，才可於10月16日領取第二期2000元消費券。

第二期消費券詳情

消費券 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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