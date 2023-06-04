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預防中暑7招　衛生署提醒：謹記補水　避免飲咖啡茶酒 (15:36)

本港酷熱持續，中大一名負責窗邊唧膠男工人於棚架工作期間懷疑中暑送院不治［詳情］。衛生署衛生防護中心今日（4日）再提醒市民預防中暑或曬傷，戶外活動時應帶備並補充大量水分，以防脫水。進行消耗體力的戶外活動時，更應避免飲用含咖啡因的飲品（例如咖啡或茶），以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。預防中暑或曬傷，可參考以下衛生防護中心貼士。［補水忌狂灌水 飲水留意5事項

預防中暑貼士：

1. 補充水分，以防脫水；

2. 穿着淺色、寬鬆及通爽衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；

3. 避免做劇烈運動或長程登山或遠足，高溫、出汗及疲乏均會增加身體負荷；

4. 戶外活動宜安排在早上或下午較後時間；

5. 室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；

6. 不應留在停泊的汽車內；

7. 盡量安排在較涼快的時間工作。倘若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭。開始工作後，循序漸進調整工作步伐，適時在陰涼處休息。

防曬貼士：

1. 減少陽光直接照射皮膚或眼睛；

2. 穿着長袖寬鬆衣物；

3. 戴闊邊帽或撐傘；

4. 選擇有遮蔭的地方，或戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡；

5. 塗上防曬系數為15或以上的防曬液，並在游泳、流汗或以毛巾抹身後再次塗上；

6. 使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑預防蚊傳疾病時，應先塗防曬霜，然後才塗昆蟲驅避劑。

衛生防護中心呼籲，市民應留意天文台公布的最新和預測紫外線指數。當紫外線指數偏高（6或以上）時，應特別注意防曬。

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