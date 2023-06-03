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約旦王后嫁女娶新抱成焦點　熱心公益推動兒童教育【多圖】 (11:27)

約旦王室今年接連辦喜事，繼伊曼公主3月出嫁，約旦王儲Hussein於6月1日在安曼舉行盛大婚禮，宴請多國王室成員及貴賓觀禮。約旦王后Rania在王儲婚禮上以黑長裙示人，低調優雅，亦成為焦點之一。

現年52歲的王后Rania出生於科威特，1991年在開羅美國大學取得工商管理學位後，在約旦銀行業工作，及後轉到信息技術領域。1993年6月10日，Rania與阿卜杜拉王子（現為國王阿卜杜拉二世）結婚，兩人育有4名子女，包括王儲Hussein、伊曼公主、 Princess Salma及Prince Hashem。王后Rania作風親民，致力公益活動，本文整合關於王后Rania的三件事。

‧聯合國「兒童權利傑出倡導者」Rania重視兒童教育，2007年獲聯合國兒童基金會任命為首位「兒童權利傑出倡導者」，曾到巴基斯坦、印度、阿根廷等地探訪當地兒童，並強調為所有兒童，尤其是為女孩提供優質教育。她於2007年在約旦發起Madrasati計劃，與公立、私立和非營利機構合作，翻新公立學校、推出電子學習計劃等。

‧曾獲外國記者協會的人道主義獎：Rania熱心公益曾獲不少獎項，其中2016年獲外國記者協會頒發人道主義獎。

‧創作兒童讀物：Rania創作多本兒童讀物，其中一本讀物《三明治交換》更是《紐約時報》暢銷書之一，曾於2010年5月登上兒童讀物榜首，亦有日語、韓語、西班牙語和葡萄牙語版本。故事靈感源於她自己的童年經歷，書本的收益亦用作支持Madrasati計劃。

（綜合報道）

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