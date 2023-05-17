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法律Q&A｜匿名令可平衡公眾利益及私隱　性罪行案及離婚官司較常見 (16:18)

「35+」初選案中，控方其中一名證人早前獲法官批出匿名令（anonymity order），法官擔心證人被公開身分後會遭受網絡欺凌，故批出匿名令【相關報道按此】。早前涉及反修例示威的檢控，部分出庭作供的警員亦以相同理由獲批匿名令，警方及律政司在2019年及2020向高院申請臨時禁制令，禁止公眾向警員和其家屬，以及特務警員「起底」或披露他們的個人資料【相關報道按此】，警方回覆稱有關臨時禁制令仍然生效。CPH Legal執業律師陳柏豪為明報電子平台組讀者解答有關匿名令的疑問。

●除了上述提及的案件，匿名令適用於哪些法律程序？

答：匿名令在不同的法律程序也會出現，較常見是涉及性侵或性罪行的刑事案或離婚的民事訴訟。

●法庭如何考慮是否批出匿名令？

答：法庭考慮的起步點是公開審訊原則（open justice），在絕大部分案件中，公眾理應可以旁聽，傳媒可報道案中的細節，公眾亦可得知訴訟各方的名字，以及查閱沒有隱蔽內容的判辭。但在一些情況下，例如須保護兒童或其他需要保護的群組，法庭有需要為案中人士匿名，或隱蔽部分資料。

不過，傳媒仍可繼續報道案件，但須遵從法庭的匿名令，不能公開匿名者的姓名、照片，以及任何可能導致公眾認出匿名者的資料。

根據上訴庭判辭，匿名令很多時是平衡了公開審訊，以及保障被匿名者的利益的做法。

●性侵案中除了事主須匿名，若被告是事主的親人也需匿名？若被告是事主的前男友或前女友，需否匿名？

答：陳柏豪表示，根據《刑事罪行條例》第156條，涉及性罪行案件的事主個人資料不得公開，基本上法庭也會向事主發出匿名令，而事主會稱作「X」。

若事主首先向家人或親友投訴自己遭遇侵犯，這名親友也會擔任控方證人，亦會被匿名，通常會叫「Y」。若這人不是事主的親屬，例如是社工，則毋須匿名。

另外，如事主與被告有親屬關係，被告也會匿名處理，以英文名頭一個字母（initial）作稱呼，例如「陳大文（Chan Tai Man）」會匿名作「C.T.M.」。

以上的做法，是為避免親屬或被告的名字公開後，公眾可能猜測到事主的身分。如果被告及事主並非親屬關係，例如被告是事主的友人、男女朋友、前男女朋友，或初相識的陌生人，公眾能猜測事主身分的可能性相對較低，故毋須被匿名。

●公眾能否旁聽名人的婚姻官司？名人離婚官司也需要匿名嗎？

答：陳柏豪解釋，在婚姻訴訟中，由於涉及私隱，婚姻是兩家人的事，無論他們是否名人，亦不涉公眾利益，加上可能涉及未成年子女的撫養權爭議，公眾毋須知悉離婚者的身分，故根據《司法程序（報導限制）條例》，訴訟各方的名字均不可發布。法庭亦會按慣例將訴訟各方的名字掩蓋，以英文名首個字母代替全名。

另外，離婚訴訟因不涉公眾利益，原審時不會作公開聆訊，公眾不能旁聽，但可查閱已匿名的判辭。若雙方就離婚訴訟提出上訴，身分仍會匿名處理，因民事及刑事案的上訴程序包括離婚案件，亦須作公開聆訊，而上訴結果及判辭亦可讓公眾查閱。

不過，與訟雙方在上訴時、以及法官撰寫判辭時，只會提及與法律觀點有關的事實及資料，若牽涉離婚夫婦的財產或贍養費爭議，無可避免會在判辭提及一些財政資料，但因雙方匿名，故已平衡了公開審訊，以及保障訴訟人士私隱。

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