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初選案｜鍾錦麟作供完畢　控方為下一證人申匿名令獲批 (15:32)

「35+」初選案今（8日）繼續審訊。控方為其中一名證人申請匿名令，辯方反駁指該人的名字已公諸於世，不必進一步保障。法官聽畢陳辭後表示，該人擔心公開身分後遭受網路欺凌，故批出匿名令。根據匿名令，該人在本案名為證人X，傳媒和法律團隊不得公開X的身分、照片和住址等資料，X將在屏風後作供，並經特別通道出入法庭。聆訊明（9日）續。

鍾錦麟今早作供完畢後，控方申請為接下來作供的證人匿名，惟部分被告對匿名令的範圍表達關注。法官陳慶偉總結指，控方認為要保障該證人免受傷害，辯方則主張不必設限。代表李予信的辯方大律師關文渭要求修訂匿名令的範圍，指公共領域已存在涉及該名證人的資訊，法庭難以阻止資訊進一步傳播。

法官陳慶偉表示，該證人擔心遭受騷擾和恐嚇，法庭要保障該人的身分；如果匿名令不包括已發布的資訊，變相無法保護證人。另一法官李運騰表示，證人擔心披露身分後遭受網路欺凌，法庭要從公平審訊和保護證人之間取得平衡。本案3名法官最終批出匿名令，涉事證人將化名為X作供，傳媒和法律團隊不得公開X的姓名、照片，以及任何可能導致公眾認出X的資料。

控方在庭上表示，證人X在公訴書是第101名控方證人，現根據庭上作供的次序，X將是第4名控方證人。翻查資料，控方早前傳召的3名證人區諾軒、趙家賢和鍾錦麟，均為同案已認罪被告。

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