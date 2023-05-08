初選案｜鍾錦麟作供完畢　控方為下一證人申匿名令獲批 (15:32)

鍾錦麟今早作供完畢後，控方申請為接下來作供的證人匿名，惟部分被告對匿名令的範圍表達關注。法官陳慶偉總結指，控方認為要保障該證人免受傷害，辯方則主張不必設限。代表李予信的辯方大律師關文渭要求修訂匿名令的範圍，指公共領域已存在涉及該名證人的資訊，法庭難以阻止資訊進一步傳播。

法官陳慶偉表示，該證人擔心遭受騷擾和恐嚇，法庭要保障該人的身分；如果匿名令不包括已發布的資訊，變相無法保護證人。另一法官李運騰表示，證人擔心披露身分後遭受網路欺凌，法庭要從公平審訊和保護證人之間取得平衡。本案3名法官最終批出匿名令，涉事證人將化名為X作供，傳媒和法律團隊不得公開X的姓名、照片，以及任何可能導致公眾認出X的資料。

控方在庭上表示，證人X在公訴書是第101名控方證人，現根據庭上作供的次序，X將是第4名控方證人。翻查資料，控方早前傳召的3名證人區諾軒、趙家賢和鍾錦麟，均為同案已認罪被告。