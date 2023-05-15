成人紙尿片使用護理貼士　消委會建議每隔4-6小時更換　濕紙巾清潔後要印乾皮膚 (11:24)

成人紙尿片、紙尿褲或尿滲墊等護理用品，應相隔多久更換一次？晚上是否需要更換尿片？消委會說明成人失禁護理用品的使用及護理注意事項，並提醒倘若尺碼選擇不當、穿着錯誤，會造成尿片與皮膚間的摩擦，容易令使用者患上皮膚炎。［3款紙尿片、2款紙尿褲、3款尿滲墊總評較高 安心寶紙尿片獲五星好評【附選購貼士】］
成人紙尿片使用及護理貼士
‧紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，一般每隔4至6小時更換一次。倘若使用者皮膚較脆弱，在潮濕環境下長時間接觸沾有尿液的尿片、尿褲或尿墊，臀部或會出現紅疹、痕癢等不適情況。假若使用者的皮膚有破損或容易出現紅疹及過敏，應每隔4小時更換尿片。若有大便，更應立即清潔，並更換尿片或尿褲，保持衛生。
‧倘若未能定時更換尿片，可考慮使用吸尿量高的尿片(例如夜用型)。但若有大便，應盡快更換尿片。假若使用者的皮膚健康無傷口，晚上使用吸尿量高的尿片，盡量不要更換尿片，以免影響睡眠。
‧換尿片時，可用濕紙巾或皮膚清潔泡沫清潔皮膚，再用乾紙巾或毛巾印乾。假若使用者皮膚健康，可塗上滋潤和保護皮膚的軟膏或防尿疹霜。假若使用者皮膚發紅或有破損，應諮詢醫生意見。
消委會．成人紙尿片 相關報道：
消委會測試 其他報道：
滑板｜4款滑板總評較佳 完全符合安全標準【附使用滑板安全須知】
滑板｜12款滑板不符歐洲安全標準 5款測試後板身破裂 大部分樣本未顯示最大承重量
通渠劑｜通渠劑存放使用注意 消委會提醒勿混合使用 排水管倘用過化學通渠劑 宜以大量清水沖洗
排水渠管保養五貼士 消委會教路︰排水口可加濾網 非所有紙巾可沖廁
身體檢查計劃｜三成身體檢查計劃未有醫生參與診斷 部分計劃將同一功能檢查拆細14項
食肆QR CODE落單｜突收加一、價格未更新 食肆QR CODE落單惹投訴
熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom