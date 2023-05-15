成人紙尿片使用護理貼士　消委會建議每隔4-6小時更換　濕紙巾清潔後要印乾皮膚 (11:24)

成人紙尿片使用及護理貼士

‧紙尿片、紙尿褲或尿滲墊，一般每隔4至6小時更換一次。倘若使用者皮膚較脆弱，在潮濕環境下長時間接觸沾有尿液的尿片、尿褲或尿墊，臀部或會出現紅疹、痕癢等不適情況。假若使用者的皮膚有破損或容易出現紅疹及過敏，應每隔4小時更換尿片。若有大便，更應立即清潔，並更換尿片或尿褲，保持衛生。

‧倘若未能定時更換尿片，可考慮使用吸尿量高的尿片(例如夜用型)。但若有大便，應盡快更換尿片。假若使用者的皮膚健康無傷口，晚上使用吸尿量高的尿片，盡量不要更換尿片，以免影響睡眠。

‧換尿片時，可用濕紙巾或皮膚清潔泡沫清潔皮膚，再用乾紙巾或毛巾印乾。假若使用者皮膚健康，可塗上滋潤和保護皮膚的軟膏或防尿疹霜。假若使用者皮膚發紅或有破損，應諮詢醫生意見。

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