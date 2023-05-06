查理斯三世加冕｜出任王儲達70年　回看查理斯人生重要時刻【多圖、短片】 (13:52)

1948年11月14日

伊利沙伯公主（後來的英女王伊利沙伯二世）於白金漢宮誕下長子查理斯。

1952年2月6日

英王喬治六世去世，伊利沙伯公主繼位，成為英女王伊利沙伯二世。查理斯亦成為王儲，年僅3歲。

1956年

查理斯童年大部分時間在家受教育，8歲時開始在西倫敦Hill House School上學，成為第一個到學校受教育的王位繼承人。他隨後入讀伯克郡Cheam School成為寄宿生。

1958年

9歲的查理斯獲封為威爾斯親王（The Prince of Wales）和車士打伯爵（Earl of Chester）。

1962年-1967年

為了磨練他的心性，查理斯被送至蘇格蘭的Gordonstoun學校寄宿。1966年，查理斯以交換生身分，到位於墨爾本的Geelong Church of England Grammar School澳洲分校就讀兩個學期。1967年從Gordonstoun學校畢業。

1967年

查理斯入讀劍橋大學三一學院，攻讀考古學及人類學，其後轉修歷史。他是英國王室首名完成大學學位課程獲得文憑的王位繼承人。

1969年7月1日

王室在北威爾斯的卡納芬城堡為查理斯舉行冊封大典，查理斯正式獲授予威爾斯親王頭銜，英女王為查理斯戴上威爾斯親王王冠。

1971年-1976年

查理斯受訓成為皇家空軍機師。他其後加入海軍受訓，訓練結束後曾在多艘艦艇上服役，包括驅逐艦諾福克號。

1981年7月29日

查理斯與戴安娜結婚，戴安娜分別在1982年及1984年誕下威廉王子及哈里王子。兩人於1992年開始分居，1996年8月28日離婚。1997年8月31日，戴安娜於巴黎在車禍中喪生。

1989年11月7日

查理斯與戴妃來港進行官式訪問。

1997年6月尾至7月1日

查理斯再度訪港，代表英方出席香港回歸典禮。

2005年4月9日

查理斯和情人卡米拉於溫莎市政廳舉行民事婚禮。卡米拉獲「康沃爾公爵夫人」稱號。

2022年9月8日

英女王伊利沙伯二世逝世，時年73歲的查理斯自動繼位成為英王。

2023年3月29日

查理斯三世抵達德國訪問3天，是他繼位國王後首次國事訪問。

2023年5月6日

查理斯三世正式加冕。

（英國王室網站/BBC）

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