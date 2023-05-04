查理斯兩段婚姻　認婚外情與戴妃童話婚姻告終　卡米拉「第三者」最終成王后【短片、圖輯】 (08:54)

‧1970年：卡米拉在溫莎一場馬球賽與查理斯初次見面。王室傳記作家朱諾（Penny Junor）於《The Duchess: The Untold Story》一書提及，查理斯對卡米拉一見鍾情，「查理斯喜歡她微笑時的眼睛和嘴巴，笑點相近，自然、平易近人、友善，亦不會阿諛奉承」，二人成為好朋友，但未有結婚。

‧1973年：查理斯在海軍服役期間，卡米拉嫁予皇家騎馬衛隊軍官鮑爾斯（Andrew Parker Bowles），據報當年查理斯極力反對卡米拉結婚。

‧1978至1981年：朱諾在書中透露，查理斯與卡米拉自1978年起有不倫戀，當時卡米拉剛生下第二名孩子，戀情維持至1981年查理斯與戴安娜訂婚。

‧1981年7月29日：查理斯與戴安娜舉行「世紀婚禮」，卡米拉偕同兒子出席。

‧1986年：各自有家室的查理斯與卡米拉被揭有婚外情。據報戴安娜曾向卡米拉「攤牌」，稱「只想要回丈夫」。

‧1992年12月9日：查理斯與戴安娜宣布分居。

‧1993年1月：有英國小報曝光查理斯與卡米拉在1989年的秘密通話，內容露骨，當中查理斯稱希望成為卡米拉的「衛生綿條」（Tampax），事件被稱為「綿條門」（Tampongate）。

‧1994年6月：查理斯受訪時被問及有否嘗試對戴安娜忠誠，查理斯稱「在婚姻無法挽救前曾經嘗試過」，間接承認與卡米拉的婚外情。

‧1995年1月11日：卡米拉與丈夫鮑爾斯宣布分開，3月正式離婚。

‧1995年11月：戴安娜接受英國廣播公司（BBC）訪問，承認知悉查理斯與卡米拉的婚外情，並說出經典名言「我們的婚姻中有三個人，所以有點擠迫」（There were three of us in the marriage, so it's a bit crowded）。

‧1996年2月：戴安娜宣布同意與查理斯離婚，半年後正式簽紙。

‧1997年8月31日：戴安娜與男友多迪於巴黎發生車禍身亡，終年36歲。

‧1999年：查理斯與卡米拉首以情侶身分露面，參加卡米拉妹妹的生日派對。隨後卡米拉多次陪查理斯出席公開活動，包括2002年出席王太后的喪禮。

‧2005年2月10日：查理斯與卡米拉宣布訂婚。威廉王子和哈里王子發聲明祝賀。查理斯辦公室當時稱，日後查理斯登基為王，卡米拉不會成為王后（Queen），只會稱為「伴妃」（Princess Consort）。

‧2005年4月9日：二人於溫莎市政廳舉行民事結婚儀式，及後在溫莎堡聖喬治教堂行禮，英女王伊利沙伯二世及菲臘親王亦有觀禮。

值得一提的是，卡米拉嫁給查理斯後，本應獲威爾斯王妃（Princess of Wales）頭銜，但因戴安娜備受愛戴，她離婚後獲准保留該稱號。王室為免引起公眾反感，故決定卡米拉使用康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）頭銜，配合查理斯另一頭銜康沃爾公爵（Duke of Cornwall）。

2022年2月5日：英女王宣布，希望查理斯日後成為國王時，卡米拉可成為王后，確立她的地位。

2022年9月8日：英女王逝世，查理斯即位成為查理斯三世，卡米拉成為王后。

2023年5月6日：英王查理斯三世及王后卡米拉加冕。

（綜合報道）

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