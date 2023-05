查理斯兩段婚姻　認婚外情與戴妃童話婚姻告終　卡米拉「第三者」最終成王后【短片、圖輯】 (08:54)

‧1970年:卡米拉在溫莎一場馬球賽與查理斯初次見面。王室傳記作家朱諾(Penny Junor)於《The Duchess: The Untold Story》一書提及,查理斯對卡米拉一見鍾情,「查理斯喜歡她微笑時的眼睛和嘴巴,笑點相近,自然、平易近人、友善,亦不會阿諛奉承」,二人成為好朋友,但未有結婚。

‧1973年:查理斯在海軍服役期間,卡米拉嫁予皇家騎馬衛隊軍官鮑爾斯(Andrew Parker Bowles),據報當年查理斯極力反對卡米拉結婚。

‧1978至1981年:朱諾在書中透露,查理斯與卡米拉自1978年起有不倫戀,當時卡米拉剛生下第二名孩子,戀情維持至1981年查理斯與戴安娜訂婚。

‧1981年7月29日:查理斯與戴安娜舉行「世紀婚禮」,卡米拉偕同兒子出席。

‧1986年:各自有家室的查理斯與卡米拉被揭有婚外情。據報戴安娜曾向卡米拉「攤牌」,稱「只想要回丈夫」。

‧1992年12月9日:查理斯與戴安娜宣布分居。

‧1993年1月:有英國小報曝光查理斯與卡米拉在1989年的秘密通話,內容露骨,當中查理斯稱希望成為卡米拉的「衛生綿條」(Tampax),事件被稱為「綿條門」(Tampongate)。

‧1994年6月:查理斯受訪時被問及有否嘗試對戴安娜忠誠,查理斯稱「在婚姻無法挽救前曾經嘗試過」,間接承認與卡米拉的婚外情。

‧1995年1月11日:卡米拉與丈夫鮑爾斯宣布分開,3月正式離婚。

‧1995年11月:戴安娜接受英國廣播公司(BBC)訪問,承認知悉查理斯與卡米拉的婚外情,並說出經典名言「我們的婚姻中有三個人,所以有點擠迫」(There were three of us in the marriage, so it's a bit crowded)。

‧1996年2月:戴安娜宣布同意與查理斯離婚,半年後正式簽紙。

‧1997年8月31日:戴安娜與男友多迪於巴黎發生車禍身亡,終年36歲。

‧1999年:查理斯與卡米拉首以情侶身分露面,參加卡米拉妹妹的生日派對。隨後卡米拉多次陪查理斯出席公開活動,包括2002年出席王太后的喪禮。

‧2005年2月10日:查理斯與卡米拉宣布訂婚。威廉王子和哈里王子發聲明祝賀。查理斯辦公室當時稱,日後查理斯登基為王,卡米拉不會成為王后(Queen),只會稱為「伴妃」(Princess Consort)。

‧2005年4月9日:二人於溫莎市政廳舉行民事結婚儀式,及後在溫莎堡聖喬治教堂行禮,英女王伊利沙伯二世及菲臘親王亦有觀禮。

值得一提的是,卡米拉嫁給查理斯後,本應獲威爾斯王妃(Princess of Wales)頭銜,但因戴安娜備受愛戴,她離婚後獲准保留該稱號。王室為免引起公眾反感,故決定卡米拉使用康沃爾公爵夫人(Duchess of Cornwall)頭銜,配合查理斯另一頭銜康沃爾公爵(Duke of Cornwall)。

2022年2月5日:英女王宣布,希望查理斯日後成為國王時,卡米拉可成為王后,確立她的地位。

2022年9月8日:英女王逝世,查理斯即位成為查理斯三世,卡米拉成為王后。

2023年5月6日:英王查理斯三世及王后卡米拉加冕。

