米芝蓮必比登推介‧澳門｜祥記麵家蝦子撈麵爽口彈牙　雲吞餡古法秘製【短片】 (09:59)

1. 蝦子撈麵（$40、加薑葱$43）

以人手製作竹昇麵為主打，麵條爽口、彈牙，湯底是蝦乾和大地魚熬製8小時而成。若覺得「太乾」，可以加上店家免費附送的麵湯。

2. 鮮蝦雲吞（$34）

自家製雲吞，餡料有蝦和豬肉，加上古法調味，皮薄餡靚。

3. 金沙炸鯪魚球（$52）

鯪魚球由人手打成，用米通包裹，入口外皮酥脆，魚肉彈牙、多汁。

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