塗過防曬宜用洗面乳洗臉　醫生建議按膚質揀中性或弱酸性洗面奶 (09:48)

●如何辨別自己的膚質？方法：清潔臉部，印乾皮膚，一小時後，用面油紙按壓前額、雙頰、下巴和鼻子。不同膚質會出現下述情況。

中性肌膚——臉上沒有光澤，面油紙無油脂

乾性肌膚——臉部感到皮膚繃緊，或出現片狀皮屑，面油紙無油脂

油性肌膚——臉上有光澤，面油紙有油脂

混合性肌膚——前額、鼻和下巴（T字位）出現油脂

敏感性肌膚——清潔時或清潔後容易感到刺痛

●按不同膚質揀選適合的洗面乳：

中性肌膚——中性（pH值介乎6.5至7.5之間）的洗面乳

乾性肌膚——弱酸性（例如pH值5.5）的洗面乳

油性肌膚——中性（pH值介乎6.5至7.5之間）的洗面乳，能有效控制出油狀況

混合性肌膚——中性（pH值介乎6.5至7.5之間）或弱酸性（例如pH值5.5）洗面乳

敏感性肌膚——弱酸性（例如pH值5.5）的洗面乳

●揀洗面乳注意事項︰

．留意洗面乳是否中性或弱酸性——宜選中性（pH值介乎6.5至7.5之間）或弱酸性（例如pH值5.5）的洗面乳。避免選擇強鹼性（pH值大於8）的洗面乳，因容易破壞臉部肌膚的一層弱酸性皮脂膜，使其無法分泌油脂阻隔環境傷害。

．留意成分——可以的話，宜選含有溫和「界面活性劑」成分（例如Disodium Lauroamphodiacetate、Sodium Cocoyl Glutamate、Sodium Lauroyl Glutamate）的洗面奶，能溫和潔淨而不刺激皮膚。

含有強鹼成分（例如Sodium Hydroxide、Potassium Hydroxide、Myristic Acid、Lauric Acid）的洗面乳，去油及清潔能力較強，但用後皮膚較繃緊乾燥。

避免選擇含有較刺激「界面活性劑」成分［例如Sodium Lauryl Sulfate（SLS）、Sodium Laureth Sulfate（SLES）］的洗面乳。皮膚屏障容易被破壞，角質層保濕細胞因而流失，皮膚變得乾燥，或會引發過敏性接觸皮膚炎。

適合的洗面乳，用後肌膚應沒有繃緊乾燥感覺。

文：陸秋燕

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