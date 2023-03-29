口罩令撤銷一個月　口罩廠長：仍有需求　特約門市不減反增【短片】 (11:50)

黃越洋表示，「救世」生意額高峰期達2000萬元，本月則約為400至500萬元生意，大減七成。工廠規模亦比一個月前「瘦身」，口罩生產線由40條縮至20條，日產口罩量由20萬降至5萬，員工由最多300人減至現時80人，門市維持3至4間。不過特約門市數目不減反增，本月內增加了3間。黃越洋解釋，不少口罩經銷商近日「瘋狂大減價、瘋狂散貨」，但目前市場對口罩仍有需求，特別是兒童口罩，「口罩需求下降幅度沒有大家想像般大」。

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