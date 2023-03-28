賞花知多啲｜杜鵑花期非全年　簕杜鵑不屬杜鵑花科幾乎全年開花【附本港可見九種杜鵑圖片】 (08:48)

杜鵑及簕杜鵑近日在本港多區可見，兩者名字都有「杜鵑」字眼，究竟是否屬於同科植物？漁農自然護理署回覆明報電子平台組查詢稱，杜鵑與簕杜鵑沒有直接關係，杜鵑泛指杜鵑花科杜鵑屬植物，簕杜鵑則為紫茉莉科葉子花屬植物。
杜鵑 花冠常為五裂
杜鵑泛指杜鵑花科杜鵑屬（Rhododendron）植物，以灌木為主。本港可賞九種杜鵑，包括六種香港原生杜鵑[詳情]（華麗杜鵑、紅杜鵑、南華杜鵑、毛葉杜鵑、香港杜鵑、羊角杜鵑），以及三種栽培或外來物種（白杜鵑、紫杜鵑花、錦繡杜鵑）。杜鵑花通常為頂生的類傘形總狀花序，花冠通常為五裂，呈鐘狀、漏斗狀、管狀或高腳碟狀。所有野生杜鵑屬植物均受《林務規例》（第96A章）保護，嚴禁管有及售賣。杜鵑花期一般為3-5月。
簕杜鵑 花朵被三片大苞片包裹
簕杜鵑（Bougainvillea spectabilis）為紫茉莉科葉子花屬植物，是外來攀援灌木，主要於庭園或公園栽培，或作為盆栽植物。簕杜鵑的枝一般具刺，花三朵簇生，被三片大苞片包裹，形成大的頂生圓錐花序。苞片葉狀，呈紅色、紫色、橙色或白色。簕杜鵑於香港幾乎全年開花。
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