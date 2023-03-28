賞花知多啲｜杜鵑花期非全年　簕杜鵑不屬杜鵑花科幾乎全年開花【附本港可見九種杜鵑圖片】 (08:48)

杜鵑及簕杜鵑近日在本港多區可見，兩者名字都有「杜鵑」字眼，究竟是否屬於同科植物？漁農自然護理署回覆明報電子平台組查詢稱，杜鵑與簕杜鵑沒有直接關係，杜鵑泛指杜鵑花科杜鵑屬植物，簕杜鵑則為紫茉莉科葉子花屬植物。