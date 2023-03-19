內地賞櫻十大熱點　南京雞鳴寺路「最美櫻花大道」　武漢東湖櫻園賞夜櫻【多圖‧短片】 (16:43)

內地賞櫻十大熱點：

‧雲南昆明「圓通花潮」：圓通山公園中部，主要種植雲南櫻花、日本櫻花和垂絲海棠。每年3月，櫻花與垂絲海棠競相開放，形成「圓通花潮」美景。

‧貴州安順平壩櫻花園：貴安新區櫻花園佔地2.4萬餘畝，園內種植近70萬株櫻花。花期約為3月初至4月上旬。

‧上海顧村公園：櫻花品種包括早櫻河津櫻、椿寒櫻等，染井吉野櫻預計在3月下旬盛放，晚櫻品種料在清明前後盛放。顧村公園現正舉行「2023年上海櫻花節」，4月中旬結束。

‧南京雞鳴寺一帶：南京「最美櫻花大道」雞鳴寺路栽種了200多株染井吉野櫻，花期約為3月中下旬。從雞鳴寺至玄武湖片區的櫻花帶，2019年新種逾千株櫻花，除了染井吉野櫻，還有垂枝櫻、河津櫻等。另外，南京林業大學亦有不少人到校園賞櫻。

‧江蘇無錫黿頭渚景區：園內種植逾3萬株櫻花、逾百個品種，主要分佈在櫻花谷、長春橋及櫻花大道兩側。早櫻河津櫻和椿寒櫻2月底至3月上旬開花，染井吉野櫻約在3月中下旬盛開。

‧武漢東湖櫻園：園內植有逾萬株櫻花，早櫻已開，染井吉野櫻料3月下旬進入最佳觀賞期。【短片：武漢東湖櫻園櫻花綻放 夜櫻迷人】

‧武漢大學：被譽為「全國最美校園」每年3月是櫻花季，3月中旬開放公眾預約入校園賞櫻，預計本月尾進入盛開期。【短片：武漢大學賞櫻人潮不絕 老校友難忘滿庭櫻花】【1.6萬人赴武大櫻花之約】

‧北京玉淵潭公園：園內種了40餘個品種近3000株櫻花。3月中旬，種植於櫻花園、玉淵春秋、櫻珞花谷等景區的數十株杭州早櫻超過五成已開花。

‧青島市中山公園：花期預計在4月中下旬，櫻花大道兩側數千株單櫻、雙櫻屆時將接連盛放。

‧大連龍王塘水庫公園櫻花園：大連著名賞櫻地點，園內種有東京早櫻、御衣黃櫻等逾30品種、3000多株櫻花樹。花期預計在5月初至5月中下旬。

（綜合）

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韓國賞櫻情報：bit.ly/3JvT7SM

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