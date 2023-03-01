3月1日起撤口罩令、中學生免快測等　一文看復常措施詳情 (08:45)

●全面撤銷「口罩令」

口罩令全面取消，室內外及乘搭公共交通工具均毋須戴口罩。不過市民進入醫療設施或安老院和殘疾人士院舍時，仍須遵從戴口罩的行政要求。

口罩令全面取消 室內外及公共交通工具均毋須戴口罩

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●中學生上學免快測 小學幼稚園特殊學校維持至3月中

中學今日起撤銷每日快測要求，小學、幼稚園及特殊學校（包括宿舍部）學生仍須每日回校前做快測，直至3月15日。教育局表示，撤銷口罩令適用於全港學校。

●檢測點只供自費核酸檢測

本港大部分社區核酸檢測中心今日起停止運作，只有21間社區檢測中心或檢測站保留運作，並調整開放時間。同日起不再提供免費核酸檢測服務，只提供自費核酸檢測。

社區檢測中心、檢測站周三起只供自費核酸檢測 公院、院舍探訪改用快測【附21間檢測中心資料】

●公院、院舍探訪改快測 進入醫院仍須戴口罩

公立醫院、安老院舍和殘疾人士院舍的員工、探訪者及住客，今起免除核酸檢測要求，改為要求24小時內快速抗原測試。醫管局稱，所有病人、訪客及員工進入醫院或醫療設施時，仍須佩戴外科口罩。

醫管局亦調整大部分病房探訪節數和時間，部分病房探訪時間可超過兩小時。訪客須繼續戴口罩。

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●疫苗中心縮短開放時間 部分關閉

3間新冠疫苗接種中心（林士德體育館、港鐵青衣站和創紀之城5期的接種中心）關閉，餘下中心開放時間統一為早上10時至傍晚6時。