小學生帶飯｜家長自製午餐便當3須知　早上準備減食安風險　烹煮後30分鐘內放保溫盒 (13:57)

須知一：小朋友的午餐盒應包含什麼營養及分量？

●6至11歲小學生的午餐建議包括碳水化合物（澱粉質）、蔬菜及低脂蛋白質，建議分量為一碗（250至300毫升）碳水化合物、半碗或四分三碗已煮熟的蔬菜、一兩（約40克）或一兩半的優質蛋白質、油脂攝取量宜少於兩茶匙（一茶匙為5毫升）。

須知二：攝取足夠各種營養的重要性？

●澱粉質：為大腦和身體提供及補充能量，對於好動的小朋友尤其重要；多選用高纖的全穀類食物，如紅米飯、番薯、粟米、全麥麵包等，有助穩定餐後血糖波幅及提供飽足感，令孩子長時間有足夠能量活動。

●蔬菜：含豐富纖維、維生素和礦物質；選用不同顏色的蔬菜，可維持免疫力及保持腸道健康。

●蛋白質：肌肉生長的重要元素，建議選用優質蛋白質，如雞蛋、海鮮、肉類、豆類等，而當中的色胺酸能被轉化為血清素，有助身體保持放鬆及穩定情緒。

須知三：準備午餐盒時要注意什麼？

●確保雙手及用具清潔

●烹煮時食物的中心溫度須達攝氏75度或以上

●烹煮食物後30分鐘內應盡快放入保溫盒，並保持在攝氏60度以上，減低細菌繁殖風險

●如煮熟食物後需冷卻，應在90分鐘內冷卻至攝氏4度或以下

●已煮熟的肉汁、肉及肉製品，一般較容易成為梭狀芽孢桿菌的溫牀，若長時間存放在室溫環境下，梭狀芽孢桿菌孢子會發芽至有可能增長至足以引致食物中毒的數目，建議盡量在上學當天早上預備飯盒，以減低細菌孢子繁殖至可致食物中毒的數量

●可考慮將加設冰袋，避免非熱食的午餐升溫至細菌容易滋生的溫度

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