學生保溫壺帶飯吃不完應棄　一文看燜燒壺保溫飯壺使用貼士　8款燜燒壺保溫符歐洲標準 (18:07)

燜燒壺及保溫飯壺使用保養10貼士：

1. 首次使用前宜用海綿或洗碗布以洗潔精清洗，去除製造過程中殘留的污染物。

2. 平常使用前最好先注入100°C沸水預熱最少5分鐘，將水倒掉，再放入熱食或熱湯，以提高保溫效能。

3. 熱水宜注入至壺口下1至2厘米，如過量易致關蓋時溢出燙傷，同時可避免塑膠長時間接觸食物。

4. 盛載食材不可太少，宜達七至八成滿，可令壺內空氣較少，保持熱能。

5. 燜燒壺或保溫飯壺中的食物溫度若低於60°C易滋生細菌，應在溫度高於60°C、即約6小時內盡快進食，免生胃痛、腹瀉或嘔吐等食物安全風險

6. 宜於出門前才煮好或翻熱食物，並盡快放入保溫壺內。

7. 3層保溫飯壺中，底層保溫最佳，建議放熱湯；中層保溫能力不俗，建議放飯；最上層不太保溫，建議放蔬果。

8. 帶飯時若擔心綠葉蔬菜翻熱變黃，可改帶其他顏色蔬菜如番茄、紅蘿蔔、彩椒、椰菜等。

9. 若用餐時感到燜燒壺或保溫飯壺內食物不夠熱，應取出食物放入玻璃或陶瓷食物容器，以微波爐或其他方法加熱後進食。

10. 每次用完應立即清洗，壺蓋組件逐一拆開以溫水、洗潔精和軟布清潔。勿用百潔布、鋼絲刷清潔，否則刮花表面，易殘留食物或暗藏細菌。

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