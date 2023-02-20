入台證｜台灣自由行今起恢復　一文看最新入境手續及防疫資訊 (15:53)

申請入台證（港澳居民申請臨時停留許可）

方法一：出發前預先到台灣內政部移民署網站辦理入台證。【申請網站】

方法二：沒有預先網上申請入台證的旅客，可於落機後辦理落地簽證。【詳情】

「0＋7」自主防疫規定

自主防疫地點以一人一室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則。倘住所中所有同住者或同行者皆為自主防疫對象，可不受一人一室之限制。自主防疫期間，旅客如出現新冠症狀，須自行快測。

旅客要戴口罩嗎？

現時台灣室外毋須戴口罩，室內口罩令亦已放寬，僅指定處所須戴口罩，不過旅客入境後仍須遵守「0＋7」自主防疫規定，即入境當日起計8天內，旅客要維持社交距離，外出須全程佩戴口罩，有飲食需求可暫免佩戴口罩，但用畢後立即佩戴。

旅客在台確診怎麼辦？

在台旅客如快測陽性，應帶同護照到指定診所求醫。確診旅客須自行支付隔離治療費用，包含抗病毒藥物費用。台灣當局建議旅客入境前購買醫療保險。

台灣入境檢疫及醫療相關資訊可按【詳情】

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