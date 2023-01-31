回收｜利市封、桃花年桔、盆菜兜回收、食品轉贈地點一覽【附回收詳情連結】 (08:49)

盆菜兜、利市封、桃花年桔可以去哪裏回收？未開封未過期的賀年食品太多，可以轉贈往哪兒？本文整合部分機構的回收資訊，供讀者參考。
● 利市封
綠領行動「利市封回收重用大行動」──即日至2月27日，各區共200個回收點（包括商場、屋邨、社福機構等）會收集利市封，公眾回收點可在綠領行動網站查看。【公眾回收點】
太古坊及太古城中心「利市封回收重用大行動2023」──即日起至2月27日，太古坊、太古城中心及太古地產旗下多個地點設置專屬回收站，收集沒有損壞的利市封（完好無缺、沒有被膠水黏合），利市封將被轉交到社福機構的庇護工場處理及分類，留待來年免費派發予市民重用。【詳情】
● 年花年桔
環保署「桃花回收計劃2023」──1月28日至2月5日，可將桃花送到Y·PARK [林·區]的中央收集站或54個地區收集站。2月6至12日，可於辦公時間內（周一至周六9:00am-6:00pm）將桃花直接送往Y·PARK [林·區]。【詳情】
環保協進會「年桔轉贈配對網絡2023」──即日至2月10日，填妥並遞交相關表格便可捐贈或接收年桔。年桔經配對後，將轉贈至有需要的本地農戶或非牟利機構種植，亦會用作餵飼蝴蝶幼蟲。【詳情】
新年蘭花轉贈活動@鳳園──2月1日至3月15日，可將蘭花送到鳳園蝴蝶保育區教育中心，作處理後蘭花會轉贈有需要的慈善團體。【詳情】
● 盆菜兜
「2023年回收金屬盆菜盆」──即日至2月28日，可將清潔好的盆菜盆和餸隔，送到綠領回收點、綠惜地球辦公室或指定收集點。【詳情】
● 食品
FOOD-CO「賀年食品回收大募集2023」──即日至2月3日，可將米糧、麵類、罐頭食品、麥片、餅乾及耐存食品送到指定收集點，回收後會轉贈予基層家庭。（玻璃及易碎器皿盛載的食物不會回收。）【詳情】
房協友里「賀年禮品轉贈計劃」──2月4至15日，房協轄下屋邨或指定收集點將收集完封包裝、最少6個星期或以上食用時期的曲奇、糖果、麵類或餅食禮盒等。（玻璃及易碎器皿盛載之食物、由大包裝或大禮盒內拆散成的小包裝食物、須冷藏保存食品（如年糕）、無食物標籤或有效日期的食品不接受回收。）【詳情】
長春社「賀年食品回收計劃2023」──即日至2月18日逢周一至周六2:00pm-9:00pm（公眾假期除外），可將賀年糕點、零食、餅乾、麵禮盒、水果、蔬果籃等，以及各款食物禮券，送到梨木樹邨「糧善關愛坊」中心回收。【詳情】
食德好「膳心貫全城2023」──即日至2月28日，食德好在全港逾20個回收點，收集賀年禮盒及乾貨食物，回收後送予到基層。最佳食用期或品質期必須為2023年3月31日之後。【詳情】
食德好「食物回收站」──即日至4月30日，食德好與22個商場及屋苑合作舉辦食物回收活動，收集乾貨食物（如穀物、米麵和餅乾等）。已過「此日期前食用」、包裝上沒有標示食物標籤資料的、包裝破爛發霉的食品、罐身膨脹、嚴重凹陷或生鏽的罐頭，不宜捐贈。【詳情】
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