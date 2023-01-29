撤隔離令︱指定診所周一起停運　新冠病人可預約普通科門診　輕症可求診私家醫生【附私醫名單】 (11:30)

較高風險的確診病人（包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦，以及免疫力受抑制的病人），可透過以下途徑預約普通科門診

．經手機應用程式HA GO內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式或7條「關愛預約專線」預約診症時間（關愛預約專線資料）；

．經普通科門診電話預約系統預約，系統會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌

．醫管局支援熱線1836 115會為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診

其他確診病人

．可透過HA GO內的「預約普通科門診」程式預約

．可經普通科門診電話預約系統預約診症

．醫管局支援熱線1836 115會解答確診病人的醫療查詢及提供協助

醫管局呼籲，病徵輕微或較低風險的確診病人，應向可處方新冠口服藥物的私家醫生求診。有關私家醫生名單可參考連結：私家醫生名單。

符合資格的確診病人日後到普通科門診、中醫診所暨教研中心或公立醫院接受治療，均需繳費。至於非符合資格者，若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格者的收費繳交費用。非符合資格者若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，須支付有關藥物的費用。

確診病人亦可按需要到18區中醫診所暨教研中心求診，有關服務安排可瀏覽連結︰cmk.ha.org.hk/index。

相關報道：

新冠患者1月30日起可到普通科求診 「HA Go」手機App登記及預約診期教學

僱員染疫未能上班能否享有薪病假？一文解答僱主僱員疑問

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom