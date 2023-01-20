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兔年2023｜新年好去處：港九新界商場打卡點　瑞兔、花藝、剪紙各適其適 (19:01)

新春前後想逛市集購物或打卡拍照？港九新界很多商場舉行不同兔年主題活動，與大家齊齊送虎迎兔。商場兔年裝置各有特色，例如兔公仔（Miffy、Esther Bunny）、穿上兔仔衫的卡通（Monchhichi），亦有傳統新春裝置，本文綜合各商場打卡熱點供參考。

港島︰

太古城中心 ✕ Miffy「春意花開」

北角海濱花園「地膚之森」

皇室堡 ✕ PLASTIC THING「為食妹」

銅鑼灣時代廣場 ✕ Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」

銅鑼灣利園區　新春剪紙藝術裝置

中環ifc商場「彩蝶錦簇庭園」

中環街市「中環大笪地 市旺添福氣」

PMQ元創方「春暖花開 福兔滿堂」

太古廣場「大白兔主題裝置」

西寶城、昇悅商場、昇御商場「花兔運轉賀新春」

九龍︰

尖沙嘴LCX ✕ Esther Bunny「紅粉緋緋迎兔年」

尖沙嘴The ONE ✕ PLASTIC THING為食神社

尖沙嘴Mira Place福兔神社

旺角朗豪坊 ✕ mofusand「春日貓遊遊」

● 黃大仙中心「雀藝－尋覓麻雀美學」

● 油塘「大本型」瑞兔

新界︰

● Citywalk荃新天地 ✕ LEGO「奇歷兔莊園」

荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND「春日開運花園」

葵涌life@KCC ✕ Mia Charro「新春兔兔『森』度遊」

元朗YOHO MALL ✕ 海賊王「新春金運遊樂園」

天水圍T Town ✕ YOSISTAMP「玩轉百份百神社」

屯門市廣場 ✕ Monchhichi

黃金海岸商場「新春光映迎金兔」

沙田新城市廣場「萌兔遊花海」+HomeSquare「千葉縣油菜花田」

馬鞍山MOSTown新港城中心「新春最潮Snap & Tag」

東薈城名店倉 ✕ 珍寶珠 ✕ cheeky cheeky厚面子「FUNtastic World」

將軍澳新都城中心「福兔櫻花園」

置富Malls「黃阿瑪喵運駕到」

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