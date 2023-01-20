兔年2023｜新年好去處：港九新界商場打卡點　瑞兔、花藝、剪紙各適其適 (19:01)

新春前後想逛市集購物或打卡拍照？港九新界很多商場舉行不同兔年主題活動，與大家齊齊送虎迎兔。商場兔年裝置各有特色，例如兔公仔（Miffy、Esther Bunny）、穿上兔仔衫的卡通（Monchhichi），亦有傳統新春裝置，本文綜合各商場打卡熱點供參考。
港島︰
● 銅鑼灣時代廣場 ✕ Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」
九龍︰
● 尖沙嘴LCX ✕ Esther Bunny「紅粉緋緋迎兔年」
● 尖沙嘴The ONE ✕ PLASTIC THING為食神社
新界︰
● 荃灣廣場 x CIRCUS BOY BAND「春日開運花園」
● 葵涌life@KCC ✕ Mia Charro「新春兔兔『森』度遊」
● 天水圍T Town ✕ YOSISTAMP「玩轉百份百神社」
● 沙田新城市廣場「萌兔遊花海」+HomeSquare「千葉縣油菜花田」
● 馬鞍山MOSTown新港城中心「新春最潮Snap & Tag」
● 東薈城名店倉 ✕ 珍寶珠 ✕ cheeky cheeky厚面子「FUNtastic World」
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