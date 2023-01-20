兔年2023｜新年好去處：港九新界商場打卡點　瑞兔、花藝、剪紙各適其適 (19:01)

新春前後想逛市集購物或打卡拍照？港九新界很多商場舉行不同兔年主題活動，與大家齊齊送虎迎兔。商場兔年裝置各有特色，例如兔公仔（Miffy、Esther Bunny）、穿上兔仔衫的卡通（Monchhichi），亦有傳統新春裝置，本文綜合各商場打卡熱點供參考。