兔年海濱行大運︱灣仔、銅鑼灣、炮台山、堅尼地城、荃灣海濱　喜迎新春 (18:05)

．灣仔HarbourChill海濱休閒站──以「兔」氣揚眉為主題，設置9米高雙面「LED燈箱大鼓」立體裝置，鼓身LED燈箱組成不同祝賀圖案，另一面則設計成巨型粉紅心心裝置。旁邊設有一組互動裝置，二人各自把手輕按「心心相印心跳感應器」，心形透明裝置會立即閃爍粉紅心心，傳情達意。[睇片：灣仔銅鑼灣海濱新春裝置]

．灣仔水上運動及康樂主題區──以豐衣足食為主題，設置「Chocolate Rain十二生肖」立體裝置及賀年食品相關藝術裝置。Fatina變身逾3米高招財貓吹氣裝置，十二生肖造型在約19米長的海岸堤階亮相。[睇片：Chocolate Rain十二生肖造型]

．銅鑼灣活力避風塘主題區──以風調雨順為主題，設置15米長「火龍」。「火龍」由兔子舞動，祈求新一年風調雨順。另設2.5米高「開運扭蛋機」。元宵和情人節期間，「火龍」將化身光影心連心如意繩結，而四周裝置、涼亭和圍欄會換上紅粉心心裝飾。

．炮台山東岸公園主題區──以金玉滿堂為主題，設置一組4米高名為「竹願」的藝術裝置。建築師團隊以環保竹材設計成立體竹管拱門，四面主題不同：象徵「富裕」的金色富貴竹牆、象徵「幸運」的大桔、象徵「人緣」的桃花、象徵「愛」的玫瑰。

．堅尼地城卑路乍灣海濱長廊──以喜氣洋洋為主題，設置多個遊樂裝置，如「時光隧道瀡滑梯」、「飛天繩索」、及鬼馬喇叭傳聲筒。場內特設10架由廢棄鐵罐升級再造的Nick The Robot機器人力克歷奇活動車仔。

．荃灣海濱長廊──以鯉躍龍門為主題，「癲噹」化身成多個遊樂打卡裝置，戴上萌爆兔兔紅襪帽，孖住好朋友「小襪兔」和財神造型的鬼馬「姓旦老人」向市民拜年。2月場景將搖身換裝成「情人節愛情列車」。

舞獅道具打卡位

日期：1月22日至24日（年初一至年初三）

時間：下午1時至6時

地點：炮台山東岸公園主題區、銅鑼灣活力避風塘主題區、灣仔水上運動及康樂主題區、荃灣海濱長廊

各海濱地點開放時間及亮燈時間：www.hfc.org.hk/tc/hss/cny2023.html

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